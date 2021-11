SG2H-Damen: Kampfgeist für ersten Heimsieg

Nachdem die Damenmannschaft der SG Hofen/Hüttlingen am vergangenen Wochenende gegen den TV Reichenbach ein knappes Unentschieden erspielen konnte, ist ihr Kampfgeist geweckt. Die Mannschaft der SG2H ist hochmotiviert sich im kommenden Spiel gegen den Tabellen-13. TSV Denkendorf weitere Punkte zu erkämpfen. Anpfiff der Partie in der Handball-Württembergliga ist an diesem Samstag um 18.25 Uhr in der Talsporthalle in Wasseralfingen.

Nachdem die Damen I der SG2H (8.) in den letzten zwei Spielen insgesamt drei Punkte ergattern konnten, möchten sie ihren guten Lauf in der Württembergliga weiterhin ausbauen. Voraussetzung für einen Punktgewinn und Sieg der SG2H am kommenden Samstag ist eine sichere Verwertung der Torchancen im Angriff und eine erfolgreiche Zusammenarbeit in der Abwehr. Nur so können die Schüsse der bislang besten Schützinnen des TSV Denkendorfs, Jule Riehs und Mareike Boltjes, abgewehrt werden.

Hierfür ist eine tatkräftige Unterstützung der heimischen Fans vonseiten der SG2H herzlich willkommen. Das Team um die Trainer Oppold/Ilg zeigt sich hochmotiviert einen Heimsieg einzufahren und somit ihre Position im Tabellenmittelfeld zu festigen.