SG Kirchen-Hausen schafft Rückkehr in die Kreisliga A

Die SG Kirchen-Hausen ist am Ziel. Mit einem 2:1-Sieg beim SV Mundelfingen sicherte sich die SG am letzten Spieltag den Meistertitel in der Fußball-Kreisliga B 2 Badischer Schwarzwald.

In einer rassigen Partie gingen die Kirchen-Hausener durch Andy Krukenberg, der einen an Sheriff Jallow verschuldeten Foulelfmeter sicher verwandelte, mit 1:0 in Führung. Der überragende Mundelfinger Torhüter bewahrte mit mehren Glanzparaden sein Team im ersten Durchgang vor einem höheren Rückstand.

Nach toller Vorarbeit des groß aufspielenden Andy Krukenberg musste Torjäger Sheriff Jallow eine Viertelstunde vor Schluss den Ball zur 2:0 Führung nur noch über die Linie drücken.

Die kampfstarken Gastgeber erzielten kurz danach den Anschlusstreffer. In den letzten zehn Minuten vergab die SG Kirchen-Hausen gleich mehrere gute Konterchancen. Nach dem Schlusspfiff war der Jubel beim mit gereisten Anhang groß. Nach drei Jahren wurde damit der Wiederaufstieg in die Kreisliga A 2 geschafft.

Torfolge: 0:1 Andy Krukenberg (19. Minute, Foulelfmeter), 0:2 Sheriff Jallow (76.) 1:2 Dominik Mäder (79.). - Zuschauer: 170. - Schiedsrichter Christian Strittmatter (Freiburg).

Vizemeister SV Aasen spielt in der Relegation um den Aufstieg in die Kreisliga A. (he)