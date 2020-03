SG Kirchen-Hausen belegt bei der SBFV-Endrunde dritten Platz

Die Fußball-C-Juniorinnen der SG Kirchen-Hausen haben in Schwenningen bei der Bezirksfutsal-Endrunde für eine dicke Überraschung gesorgt und den Titel gewonnen. Kirchen-Hausen hatte dabei das Glück auf seiner Seite und gewann drei Partien erst im Sechsmeterschießen. Bei der Endrunde des südbadischen Fußballverbandes in Engen verlor die SG im Halbfinale gegen den Gastgeber und späteren Sieger Hegauer FV 0:1. Im Spiel um Platz drei gab es für Kirchen-Hausen dann einen 3:2-Erfolg gegen den JFV Freiburg-Ost, gegen den man sich in der Vorrunde 1:1 getrennt hatte. Unser Bild zeigt die erfolgreiche Mädchenmannschaft der SG Kirchen-Hausen. Foto: Rohde