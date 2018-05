SG Kißlegg verpasst Vorentscheidung

Bezirksliga-Spitzenreiter SG Kißlegg hat am Freitagabend überraschend deutlich beim SV Kressbronn verloren. Die SGK verpasste durch das 1:4 (1:2) eine Vorentscheidung im Kampf um den Meistertitel. Drei Spieltage vor Schluss hat Kißlegg weiterhin drei Punkte Vorsprung und das bessere Torverhältnis vor dem FC Leutkirch.

Mit einem Sieg beim SV Kressbronn hätte die SG Kißlegg einen großen Schritt Richtung Meisterschaft machen können – daraus wurde aber nichts. Den ersten Rückstand durch Tobias Eichhorn konnte Armin Küchle vor der Halbzeit zwar ausgleichen. Nach dem Wechsel drehte Kressbronn dann aber so richtig auf. Felix Würstle und Luka Föger mit einem Doppelpack sorgten für den verdienten Sieg des Tabellendritten.

Ein völlig verrücktes Spiel sahen die Zuschauer in Haisterkirch. Toptorjäger Jakob Schuschkewitz brachte den SVH früh in Führung, die Robin Scheerer für Seibranz per Handelfmeter schnell ausglich. Dann legte Schuschkewitz mit seinen Saisontreffern 24 und 25 nach. Vor der Halbzeit verkürzte Jonas Schöllhorn für Seibranz. Nach dem Wechsel passierte lange nichts mehr Entscheidendes, bevor wiederum Schöllhorn für die Gäste ausglich. In der fünften Minute der Nachspielzeit gab es Freistoß für Seibranz – erneut Robin Scheerer zirkelte den Ball aus 18 Metern über die Mauer und zu drei Punkten, mit denen Seibranz einerseits in der Tabelle vorrückt und Haisterkirch andererseits weiterhin tief im Abstiegskampf steckt.

Von der Haisterkircher Niederlage direkt profitiert hat der TSV Tettnang, der am Freitagabend das Derby bei der SG Argental mit 3:2 für sich entscheiden konnte und damit nach Punkten mit dem SVH gleichzog. Nach einer knappen Viertelstunde schob Raphael Weiß aus halbrechter Strafraumposition zur Gästeführung ein, zehn Minuten später vollendete Nils Maurer von halblinks zum 2:0-Pausenstand. Auch die Gastgeber hatten gute Torchancen. Doch sowohl der Volleyschuss von Daniel Zameraco als auch der Versuch von Dominik Glaser, TSV-Torhüter Daniel Geibel zu überwinden, gingen übers Tor. Per Doppelschlag kam Argental nach Wiederanpfiff wieder zurück ins Spiel: Erst verwandelte Zamarco den fälligen Foulelfmeter nach einem Foul von Geibel an SGA-Kapitän Florian Hirscher. Vier Minuten später verwertete der eingewechselte Fabian Wellhäuser einen Traumpass zum 2:2-Ausgleich. Dank einer feinen Einzelleistung von Maurer gingen die Tettnanger erneut in Führung und hielten der Schlussoffensive der SG Argental stand. „Die Mannschaft lebt und hat momentan einen brutalen Teamspirit“, freute sich TSV-Coach Thomas Helm über drei ganz wichtige Punkte.