SG Heiligenberg/Illmensee durchlebt ein Wechselbad – doch der Trainer ist zufrieden

Die Vorrunde der Fußball-Kreisliga A Badischer Bodensee, St. III ist abgeschlossen und die beiden ersten Partien der Rückrunde sind bereits gespielt. Im heutigen, zweiten Teil der Winterbilanz, wirft die Schwäbische Zeitung eher einen Blick Richtung Tabellenende.

„Absolut nicht zufriedenstellend.“ Oliver Teufel, Trainer beim SC Buchheim/Alth./Thalheim , macht keinen Hehl aus seiner Zwischenbilanz. Dabei startete er mit seiner Mannschaft nach einer intensiven Vorbereitung ambitioniert in die Saison. Doch: „Wir haben den Rundenstart verpasst“, sagt er und denkt ans Auftaktspiel gegen den FC Kluftern vor eigenem Publikum, das mit 0:1 verloren ging. Weitere schwache Spiele folgten. Die Elf punktete erst im fünften Rundenspiel gegen die Überlinger Reserve dreifach. „Wir hatten teilweise mehrere Wochen lang verletzungsbedingte Ausfälle, wie Jonas Straub und Sebastian Knittel“, sagt Teufel und weist auf die vier Torhüter hin, die er im Lauf der Vorrunde einsetzte. „Die Runde ist so gut wie gelaufen“, macht er sich keine Illusionen. Seine Elf überwintert auf Platz zehn, „eine Enttäuschung“, und wird sie wohl kaum mehr den Sprung nach oben schaffen. Mitte Februar bestellt Teufel den Kader wieder zum Training ein. Neuzugänge werden nicht darunter sein, Stammspieler Simon Frey fehlt. Er ist für ein Jahr in Australien.

Für Aufsteiger SG Heiligenberg/Illmensee verlief die Vorrunde wechselhaft. Die Mannschaft von Udo Eiselt, die ihre Heimspiele abwechselnd in Illmensee und Heiligenberg austrägt, startete gut: Gegen Mitaufsteiger SV Bermatingen II gab es einen 4:2-Sieg. Dem Tabellenführer und Bezirksliga-Absteiger SC Markdorf trotzte die Elf auf dessen Platz ein 3:3 ab, dafür gab’s vor eigenem Publikum eine herbe 2:8-Niederlage gegen den TSV Stetten. Im letzten Spiel vor dem Winter beeindruckte die Elf ihre Zuschauer mit einem 3:2-Sieg gegen den SV Meßkirch, obwohl sie bereits mit 0:2 zurücklag. „Wir sind zufrieden“, sagt Eiselt, der sich einen „Schnitt von 1,5 Punkten pro Spiel“ zum Ziel gesetzt hat. Ganz wurde diese Vorgabe nicht erreicht, aber mit Alessandro Lettieri und Marc Max fielen auch zwei Leistungsträger lange verletzt aus. Eiselt startet nach der Fasnet mit dem unveränderten, jungen Kader, mit dessen Entwicklung er sehr zufrieden ist, ins Training: „Ich halte nichts von einer zu langen Vorbereitung, sonst geht bei den jungen Leuten der Pfiff verloren.“

Beim TuS Meersburg verlief die Vorrunde nicht nach Wunsch. Die Mannschaft von Ralf Ehinger verlor nach anfänglich passablen Ergebnissen zusehends an Qualität. Der Tiefpunkt war das Spiel gegen die Bodensee Türkgücü Markdorf, nach dem sich der Verein vom Trainer trennte. „Das schlechteste Spiel der Saison“, sagte damals Heinz Müller vom Spielausschuss, der für die beiden letzten Partien vor dem Winter als Interimstrainer einsprang. Inzwischen konnte der Verein einen neuen Coach verpflichten: Hüseyn Albayrak, ehemaliger Spieler in Meersburg, der nach seinem Studium in Jena beim FC Beuren/Weildorf in Diesten war, übernimmt die Mannschaft nach der Winterpause als Spielertrainer. Derzeit steht der Vorstand außerdem in Verhandlungen mit neuen Spielern, darunter auch frühere Aktive, die sich zwischenzeitlich zu den „Alten Herren“ zurückgezogen hatten. „Wir brauchen fünf bis sechs zusätzliche Spieler. Mit den Ehemaligen wollen wir mehr Routine in die Mannschaft bringen“, sagt Müller. Das erklärte Ziel beim TuS Meersburg, der auf Rang zwölf überwintert, ist nach wie vor der Klassenerhalt. „Wir wollen schnell Punkte holen und den Abstand nach hinten vergrößern“, nennt Müller als erste Pflicht.

„Wir hatten eine extrem schwierige Situation.“ Für Cüneyt Öter, Sprecher der Bodensee Türkgücü Markdorf , ist die Vorrunde nicht so gelaufen, wie er sich das am Anfang vorstellte. Der Verein hatte mit Ferit Özlen einen hoffnungsvollen Trainer eingestellt und den Kader verstärkt. Enttäuschend: Manche Spieler kamen nach einiger Zeit nicht mehr und der Trainer gab Anfang November auf, so dass Feldspieler Timur Kaya vorübergehend als Coach einsprang. „Es hat nichts gestimmt“, sagt Öter, der sich noch immer über die miserable Einstellung der Mannschaft ärgert, „die Baustellen waren so groß, dass wir sie nicht bewältigen konnten.“ Ein Dilemma, mit dem jetzt Schluss sein soll. Die Bodensee Türkgücü Markdorf hat für die Rückrunde Serkan Jocuoglu vom FC Dostluk Friedrichshafen als Spielertrainer engagiert. Dazu gibt es im Kader gewaltige Veränderungen. „Ein Riesenumbruch“, sagt Öter, der sich für den Tabellenvorletzten nur noch den Klassenerhalt wünscht: „Wir wollen nach der Winterpause mit einer großen Dynamik starten und werden alles tun, um in der Liga zu bleiben.“ (stt)