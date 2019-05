SG Griesingen holt nur einen Punkt

Griesingen (ai) - Im SZ-Topspiel der Fußball-Kreisliga A1 sind sich am Sonntag zwei Mannschaften gegenübergestanden, die sich beide noch Hoffnungen auf Relegationsplatz zwei machen. Die SG Griesingen rückte durch das 1:1 zwar auf Platz drei vor und die Schelklinger Gäste sind jetzt Fünfter. Doch Ringingen behauptete den zweiten Platz.

SG Griesingen – FV Schelklingen-Hausen 1:1 (0:1). - Tore: 0:1 Alexander Vihl (20.), 1:1 Selim Yilmaz (79.). - Die SG Griesingen begann stark und schon in der ersten Minute strich der Ball über die Latte, als der Gästetorwart zuvor gekonnt abwehrte. Auch in der fünften Minute hätte die SG in Führung gehen können und in der 18. Minute riskierte ein Schelklinger Abwehrspieler eine riskante Rückgabe. Doch die Gäste gingen in der 20. Minute in Führung, als Alexander Vihl einen Eckball per Kopf ins Griesinger Tor verlängerte. Die SG ließ sich nicht beirren und hatte weitere gute Chancen. In der 37. Minute ließen die Gäste eine weitere Chance aus. Obwohl die SG Griesingen mehr Spielanteile hatte, ging die Heimelf mit dem 0:1-Rückstand in die Pause.

Die zweite Halbzeit begann wieder mit einer guten Griesinger Torchance, doch kurz darauf hatten die Gastgeber Glück, als ein gefährlicher Ball knapp das Tor verfehlte. Es zeigte sich in der Folge, dass die SG unbedingt das Ergebnis ändern wollte. Die Gastgeber waren jedoch zunächst zu umständlich, um ihre Chancen zu verwerten. Zudem verhinderte die Latte in der 65. Minute den möglichen Ausgleich.

Doch der Griesinger Druck verstärkte sich. Als elf Minuten vor Ende der FV-Torhüter einen Ball fallen ließ, war der kurz zuvor eingewechselte Selim Yilmaz zur Stelle und schoss ins leere Tor. Zweimal musste in den letzten Minuten noch ein Schelklinger Abwehrspieler auf der Torlinie retten und in der Nachspielzeit traf Griesingen nur den Pfosten. So gesehen war das Unentschieden für die Gäste sogar noch glücklich. - Reserven: 5:0..