SG Dettingen auf Radtour am 1. Mai

Endlich, nach zwei Jahren Pause, konnte die traditionelle Radtour am 1.Mai wieder stattfinden. Die Familienradtour führte die Teilnehmer über Rißtissen in Richtung Laupheim. In der Nähe des Lußhof wurde eine kleine Rast eingelegt und die Teilnehmer haben sich gestärkt, um anschließend über Untersulmentingen wieder zurück an den Sportplatz der SGD zu fahren. Hier wurde gemeinsam gegrillt, Kaffee getrunken und Kuchen gegessen. Den überaus gelungenen Tag krönte das „Klein gegen Groß“-Fußballspiel.