SG Baar gewinnt B-Jugendturnier in Durchhausen

Beim 46. B-Juniorenturnier in Durchhausen hat der Gastgeber SG Baar triumphiert und sich im Endspiel gegen die SG Schramberg klar 3:0 durchgesetzt. Dritter wurde die SG Immendingen/Möhringen vor der SG Gosheim-Wehingen I.

Das Teilnehmerfeld beim zweitägigen B-Juniorenturnier schrumpfte kurzfristig noch zum zwei Mannschaften, da die SG Horb und der BSV Nordstern Radolfzell ihre Teilnahme doch noch absagten. „Das war schon ärgerlich, kamen diese Absagen doch erst am Donnerstag und am Freitag kurz vor dem Turnier. So waren wir gezwungen den Spielplan zu ändern“, stellte Durchhausens erster Vorsitzender Harald Bury fest.

Die verbliebenen 14 Mannschaften spielten zunächst in zwei Siebenergruppen um den Einzug ins Viertelfinale. Aufgrund der hohen Temperaturen an den beiden Turniertagen einigten sich die Organisatoren zudem die Spielzeit von 25 auf 20 Minuten pro Spiel zu reduzieren.

In der Gruppe A dominierte die SG Gosheim-Wehingen I mit vier Siegen und zwei Unentschieden. Damit holte sich das Team den Gruppensieg. Gastgeber SGM Baar folgte auf Platz zwei (13 Punkte) und zog, wie der Dritte, die SG Bolstern (elf Punkte) und die SG Immendingen/Möhringen (sieben Punkte) als Vierter ebenfalls ins Viertelfinale ein. Auf der Strecke blieb die FSV Schwenningen, die SG Gechingen und der SV Neustetten.

In der Gruppe B gab die JFV Dreisamtal den Ton an und holte sich den Gruppensieg (13 Zähler). Dahinter folgten die SG Schramberg (zwölf Punkte), die SG Schlachters (zwölf Punkte) und die SG Wolfach-Kirnbach (sieben Punkte), welche ebenfalls ins Viertelfinale vorstießen. Der FV Phönix Pfalzgrafenweiler, der TB Neckarhausen und die SG Gosheim-Wehingen II schafften nicht den Sprung ins Viertelfinale.

In den Viertelfinalspielen gab es dann klare Ergebnisse. Zunächst setzte sich die SG Gosheim-Wehingen I 3:0 gegen die SG Wolfach-Kirnbach durch. Ungefährdet siegte auch die SG Baar 2:0 gegen die SG Schlachters. Danach zogen die SG Schramberg (2:0 gegen die SG Bolstern) und überraschend die SG Immendingen/Möhringen (3:0 gegen die JFV Dreisamtal) ins Halbfinale des Turniers ein.

Die beiden Halbfinalspiele waren dann aber hart umkämpft. Im ersten Halbfinale besiegte die SG Baar die SG Gosheim-Wehingen I 1:0. Die zweite Partie zwischen der SG Schramberg und der SG Immendingen/Möhringen endete torlos nach regulärer Spielzeit. Im Elfmeterschießen setzte sich dann die SG Schramberg 3:2 durch und komplettierte das Finale der zwei Mannschaften aus dem heimischen Bezirk.

Im Endspiel ließ die SG Baar dann aber keine Zweifel aufkommen und ging duch Nico Bioni, der ein Missverständnis des Schramberger Torhüters mit einem Abwehrspieler, früh zur 1:0-Führung ausnutzte. Nach einer roten Karte gegen Schramberg (aufgrund einer Unsportlichkeit) erhöhte Daniel Waldbauer auf 2:0 für die SG Baar. Praktisch mit dem Schlusspfiff machte Felix Glück alles klar und erzielte den 3:0-Endstand.

So gewann die SG Baar, als Nachfolgemannschaft des SV Durchhausen, erstmals nach 1975 wieder das eigene B-Juniorenturnier. „Das freut mich besonders, weil 1975 war ich noch als Spieler dabei und jetzt gibt es endlich wieder einen Erfolg für unsere Mannschaft“, war SVD-Vorsitzender Harald Bury bei der Siegerehrung überglücklich.

Endstand: 1. SG Baar, 2. SG Schramberg, 3. SG Immendingen/Möhringen, 4. SG Gosheim-Wehingen I, 5. SG Schlachters, 6. SG Bolstern, 7. JFV Dreisamtal, 8. SG Wolfach-Kirnbach, 9. FV Phönix Pfalzgrafenweiler, 10. TB Neckarhausen, 11. FSV Schwenningen, 12. SG Gechingen, 13. SV Neustetten, 14. SG Gosheim-Wehingen II.