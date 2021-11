SG Argental zu Gast bei einem Aufstiegskandidaten

Erneut vor einer schweren Aufgabe stehen die Landesliga-Damen der SG Argental. Nachdem die SGA-Handballerinnen vergangenes Wochenende nach einer sehr durchwachsenen Leistung gegen die TSG Schnaitheim, erstmals in heimischer Halle Punkte abgeben musste, steht nun ein Auswärtsspiel bei Aufstiegskandidat SG Herbrechtingen-Bolheim auf dem Plan. Start der Partie ist am kommenden Sonntag um 17 Uhr.

Offensivstarker Gegner

Nach der schwächsten Saisonleistung am vergangenen Wochenende haben die Argentalerinnen in der Buchfeldhalle in Herbrechtingen-Bolheim einiges gutzumachen. Dabei wird die SGA sicherlich vor noch größere Aufgaben gestellt werden. Die Spielgemeinschaft Herbrechtingen-Bolheim ist eine der stärksten Teams der Landesliga, hat unter anderem die ehemalige Bundesligaspielerin Carmen Siller in den eigenen Reihen und bislang lediglich gegen den Tabellenführer TV Gerhausen und Giengen-Brenz verloren. „Für uns wird das Umschalten und Rückzugsverhalten wichtig sein. Die Gastgeberinnen sind dafür bekannt, vor allem ein schnelles Spiel auf die Platte zu bringen“, teilt die SGA vor dem Duell mit dem Tabellenzweiten mit. „Auch müssen die Spielerinnen um Trainerin Steffi Raaf wieder eine kompakte Abwehr stellen, um den starken Angriff der Gastgeberinnen in der Griff zu bekommen.“

Umso schmerzhafter ist der Ausfall von Abwehrchefin Ramona Endraß. Sie steht an diesem Wochenende genauso wenig zur Verfügung wie Lisa Liss und Selina Haack. Mit Geduld im Angriff, einer guten Chancenverwertung und einer konstanten Leistung über 60 Minuten hofft die SG Argental aber trotzdem auf ein Spiel auf Augenhöhe.