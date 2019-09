SG Altheim will auswärts punkten

In einem Nachholspiel der Fußball-Bezirksliga Donau trifft die SG Altheim am Mittwoch, 18. September, auf den Aufsteiger Langenenslingen. Auf Wunsch von Gastgeber SV Langenenslingen hatte Staffelleiter Jürgen Amendinger das Heimspiel gegen Altheim vom ursprünglichen Spieltermin am vergangenen Wochenende auf den heutigen Mittwoch verlegt.

SV Langenenslingen – SG Altheim (Mittwoch, 19 Uhr). - Am vergangenen Wochenende war in Langenenslingen das traditionelle Oktoberfest. Daher wurde die Partie des vierten Spieltages verlegt. SG-Trainer Martin Blankenhorn sagt ganz klar: „Ich will mit meiner Mannschaft nicht so weit fahren, um ohne Punkte heimzukommen.“ Das Ziel ist zwar vorgegeben. Allerdings haben die Gäste personelle Probleme. Daniel Eberhardt wird die ganze Vorrunde fehlen. Verletzt fallen auch Peter Leicht und Christian Lutrelli aus und Marc Wilde hat Spätschicht. Trainer Martin Blankenhorn muss nun versuchen, diese vier Stammspieler zu ersetzen. Die beiden Mannschaften kennen sich nicht, und das könnte sogar ein Vorteil sein. Humorvoll sagt der Gästetrainer: „Vielleicht hat unser Gegner die Nachwehen des Festes noch nicht überwunden.“