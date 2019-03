SG Altheim verliert letztes Testspiel

Seit gut einem halben Jahr stehen die neuen Blitzer im Kreis Biberach. Die Ergebnisse, die der „Schwäbischen Zeitung“ nun vorliegen, zeigen, wo es Autofahrer am häufigsten erwischt – und mit welchen Geschwindigkeiten manche Fahrer unterwegs sind.

Die Höchstgeschwindigkeit lässt aufhorchen: Mit 149 Km/h wurde ein Fahrzeug in der Ortsdurchfahrt von Herrlishöfen ortseinwärts aus Richtung der B 30 geblitzt. Die Messsäule an dieser Stelle war zugleich auch am häufigsten in Betrieb – an insgesamt 261 Messtagen, wie das Landratsamt ...