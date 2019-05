SG Altheim vergibt möglichen Sieg

Die SG Altheim hat in einem vorgezogenen Spiel der Fußball-Bezirksliga am Mittwoch schon wie der sichere Sieger ausgesehen. Doch in den letzten 13 Minuten drehte der SV Uttenweiler noch das Spiel.

SG Altheim – SV Uttenweiler 2:3 (2:0). - Tore: 1:0 Johannes Rech (10.), 2:0 Eigentor nach Flanke Johannes Rech (45.), 2:1 Michael Wiest (77.), 2:2 Felix Kötzle (80.), 2:3 Michael Wiest (90.). - Es zeigte sich von Anfang an, dass der SV Uttenweiler eine stärkere Mannschaft stellte als zuletzt der SV Bad Buchau. Allerdings ließ sich der SG Altheim nicht beeindrucken und ging durch einen Treffer von Johannes Rech in Führung. In der Folge hatte der Gastgeber ein Chancenplus. In der 40. Minute konnte Sandro Oliveira nach Alleingang nicht vollenden. Doch unmittelbar vor dem Pausenpfiff schlug Johannes Rech eine gefährliche Flanke, die erst an die Querlatte ging und von einem Gästespieler ins eigene Tor verlängert wurde. Nach der Pause hatte über weite Strecken der Gast spielerische Vorteile und die Altheimer Chancen wurden seltener. Knackpunkt war dann das 2:1 durch Spielertrainer Michael Wiest nach Eckball aus dem Gewühl. Das gab den Gästen Auftrieb. Drei Minuten später bereitete Fabian Maurer vor und Felix Kötzle gelang das 2:2. In der 85. Minute streifte ein gefährlicher Ball der Altheimer die Querlatte. Doch in der 90. Minute machte Spielertrainer Michael Wiest mit einem Supertor den Uttenweiler Sieg perfekt.