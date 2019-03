SG Altheim plant weiteren Umbau des Sportheims

Der Vorsitzende der SG Altheim, Thomas Schmidt, hat bei der Hauptversammlung erklärt, wie das Sportheim im Laufe des Jahres umgebaut und erweitert werden soll. Zudem wurden im Rahmen der Versammlung zahlreiche Mitglieder geehrt.

Erst vergangenes Jahr haben die Mitglieder der SG Altheim, darunter vor allem die Fußballer Fabian Schrade, Andreas Kottmann und Christian Schrade, das Sportheim um eine Garage erweitert, die Kabinen umgebaut und Flur und Toiletten renoviert. Dieses Jahr nun soll ans Sportheim angebaut werden und weitere Umbaumaßnahmen stehen ins Haus, schaute der Vorsitzende Thomas Schmidt voraus. Im Bereich der jetzigen Bar werde ein Durchbruch gemacht und ein neuer Raum, die Küche angebaut, erklärte Schmidt den Mitgliedern. Der Gastraum wird renoviert und erweitert. Praktisch werde dabei vor allem die Erweiterung um das Getränkelager sein. Ziel sei ein regelmäßiger Gaststättenbetrieb, doch auch weiterhin, so Schmidt, sei das Sportheim für die Dorfbewohner für Feste nutzbar. Die Gemeinde Altheim wird als Bauträger den Um- und Ausbau finanzieren, erklärte Schmidt. Geplant sei, unter anderem Fördergelder zu beantragen und den Ausgleichsstock der Gemeinden für den Bau zu nutzen, ergänzte er. „Ich bin froh, dass unser Sportverein mit unserem Vereinsheim als wichtiger Teil der Gemeinde angesehen wird“, lobte Schmidt die gute Zusammenarbeit mit Bürgermeister Robert Rewitz und dem Gemeinderat. Doch auch abseits der Umbauarbeiten am Sportheim hat die SG Altheim ein erfolgreiches Jahr hinter sich. Seit neun Jahren wird die Mitgliederzahl auf einem stabilen Niveau gehalten, 15 Eintritten stehen eben so viele Austritte gegenüber. Stärkste Mitgliedergruppe sind dabei die zehn- bis 19-jährigen, doch auch die Allerkleinsten seien im Verein stark vertreten, so der Vorsitzende. „Erfreulich ist die breite Altersverteilung, was für mich bedeutet, dass unser Angebot an den verschiedenen Sportarten und Übungsgruppen auch wirklich alle Altersgruppen anspricht.“

In seinem Bericht erwähnte er zahlreiche Aktivitäten wie das Pfingstfest, Wanderungen oder auch die Metzelsuppe.

Wahlen und Ehrungen

Zur Wahl standen bei der diesjährigen Hauptversammlung der Vorsitzende Thomas Schmidt, der Kassierer Wolfgang Kottmann sowie die Ausschussmitglieder Birgit Moll, Ralph Moll und Johannes Rech. Alle wurden wieder gewählt, heißt es im Bericht.

Für 15-jährige Mitgliedschaft wurden im Rahmen der Versammlung Andreas Kottmann, Thomas Bierer, Johannes Rech, Simon Johler und Florian Rommel geehrt. Ulrich Freiherr von Freyberg hätte für seine 40-jährige Mitgliedschaft geehrt werden sollen, auf Grund seines hohen Alters (er ist im März 95 Jahre geworden) konnte er leider nicht kommen, teilt die SG Altheim mit.