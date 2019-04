SG Altheim geht erneut leer aus

Auch am Ostermontag hat die SG Altheim zu Hause verloren. Wenige Tage nach dem Aus im Bezirkspokal gegen Hundersingen zog Altheim auch im Bezirksliga-Nachholspiel gegen Blönried/Ebersbach den Kürzeren. Diese Niederlage war besonders ärgerlich, weil die beiden Gegner vor dem Spiel punktgleich waren und die SGA durch diese Niederlage nun in gefährliche Nähe zur Abstiegszone kommt.

SG Altheim – SGM Blönried/Ebersbach 0:3 (0:1). - Tore: 0:1 Lorenz Weiß (30., Foulelfmeter), 0:2 Samuel Maier (55.), 0:3 Fabian Müller (85.). - SG-Trainer Joachim Oliveira musste auch in diesem Spiel auf die verletzten Peter Leicht und Nico Winkler verzichten. Doch die Altheimer Schwäche lag am Ostermontag vor allem bei der Sturmreihe. Denn die Gastgeber hatten Mängel im Angriff, während der Aufsteiger mit seinen gebotenen Torchancen viel besser umging. Bereits in der 24. Minute hatte Dominik Späth eine gute Chance zur Führung. Nach der Halbzeitpause machte die SG Altheim mehr Druck, doch nach einem plötzlichen Gegenstoß der Gäste konnte Samuel Maier in der 55. Minute auf 0:2 erhöhen. In der 56. Minute rettete der Gästetorwart. Die Altheimer Eckbälle brachten nichts ein. Besser machten es die Gäste, für die Fabian Müller in der 85. Minute den 0:3-Endstand erzielte.

FC Laiz – SV Uttenweiler 0:0. - Gelb-Rote Karte: Fabio Kleiner (FCL/83., nach Foul). - Es ist wie verhext aus Sicht des SV Uttenweiler. Zum dritten Mal in Folge trennten sich Laiz und Uttenweiler mit einem Unentschieden. In der ersten Halbzeit hatte der SV Uttenweiler deutlich mehr vom Spiel. Keeper Alexander Melmann verhinderte die Chancen oder die Uttenweiler Angreifer vergaben. In der Nachspielzeit rettete Daniel Maurer seiner Elf gegen Selimi wenigstens einen Zähler, als der Laizer Angreifer urplötzlich frei vor ihm auftauchte (95.). Das Unentschieden hilft keiner der beiden Mannschaften wirklich weiter.