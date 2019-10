SG Altheim bezieht eine hohe Niederlage

Der SG Altheim ist es in einem Nachholspiel der Fußball-Bezirksliga am Mittwoch nicht gelungen, das Ruder herumzureißen. In Neufra dominierten die Gastgeber und fuhren einen hohen Sieg ein.

FV Neufra – SG Altheim 5:0 (3:0). - Tore: 1:0 Daniel Deli (10.), 2:0 Timo Wichert (22.), 3:0 Frank Ströbele (34.), 4:0 Robert Henning (66.), 5:0 Fabian Brehm (50.). - Nach Aussage von Pressewart Uli Münst war der Sieg des FV Neufra auch in dieser Höhe verdient. Vor allem in der ersten Halbzeit dominierte der Gastgeber. Im zweiten Durchgang trafen dann noch Robert Henning und Fabian Brehm. In der 84. Minute vergab Altheims Joel Oliveira einen Elfmeter, Neufras Torhüter Valentin Binder hielt den Schuss. Seit dem ersten Spieltag bleibt damit die SG Altheim ohne Sieg.