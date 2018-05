SET eröffnet ersten Standort in den USA

Die SET GmbH aus Wangen im Allgäu setzt nach eigenen Angaben ihren Wachstumskurs fort und eröffnet in Easthampton, Massachusetts, den ersten Standort in den USA. Damit reagiert das Unternehmen auf das stetig wachsende US-Geschäft, heißt es in einer Mitteilung. Die neu gegründete SET Americas Inc. betreut demnach am Entwicklungs- und Fertigungsstandort in Easthampton ab sofort alle Kunden aus Nordamerika.

Am neuen Standort beschäftige SET Americas Inc. zu Beginn fünf Mitarbeiter, in den kommenden fünf Jahren sollen in Easthampton 20 weitere Arbeitsplätze entstehen. „Die Expansion ist Teil unserer intensiven Wachstumsstrategie“, erklärt Frank Heidemann, CEO und Gründer des deutschen Mutterunternehmens SET GmbH. „Die Nachfrage nach Halbleiter-, HiL- und Funktionstestsystemen in den USA ist groß und wir sehen ein enormes Potenzial. Daher haben wir für unsere internationalen Kunden jetzt vor Ort nicht nur persönliche Ansprechpartner, sondern auch Entwicklungs- und Fertigungsressourcen.“

Geschäftsführer der SET Americas Inc. wird Christopher Bakker, der nach Angaben des Unternehmens von National Instruments zu SET wechselt. Dort war er zuletzt für das Business Development im Bereich Luftfahrt tätig. Heidemann: „Christopher Bakker ist seit über zehn Jahren in diesem Markt tätig und versteht die Bedürfnisse der Kunden sehr gut.“

Neben der Entwicklung von komplexen Testsystemen hat sich die SET GmbH auf die Elektronikentwicklung und -fertigung spezialisiert, wie aus der Mitteilung weiter hervor geht. Der Fokus des Unternehmens liege auf der Luftfahrt-, Automobil- und Halbleiterindustrie. Die Entscheidung für den Standort in Massachusetts sei aufgrund der räumlichen Nähe zu wichtigen Partnern und Kunden gefallen, wegen der guten Infrastruktur und des hohen Qualifizierungsgrads der dortigen Arbeitskräfte.