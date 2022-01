Serie weiter ausbauen

Bereits zum dritten Mal in der laufenden Spielzeit bezwangen die HAKRO Merlins beim 81:76-Heimerfolg gegen den neuen Club von Ex-Coach Iisalo, die Telekom Baskets Bonn, einen Tabellenführer der easyCredit BBL. Schon am 8. und 13. Spieltag stürzten die Zauberer die bis dato Tabellenspitzen Hamburg Towers und FC Bayern Basketball in der Stierkamparena. Der Auftaktsieg ins neue Jahr war für die Hohenloher außerdem der vierte Erfolg in Serie, nur ALBA BERLIN konnte die letzten vier Partien ebenfalls gewinnen. Am Freitagabend (20.30 Uhr) sind die Crailsheimer Basketballprofis beim Aufsteiger MLP Academics Heidelberg gefordert.

Platz eins, vier Siege aus fünf Spielen: Vor dem sechsten Spieltag der Basketball Bundesliga war die Welt für die Heidelberger Basketballer noch in Ordnung. Mehr als das, denn als Aufsteiger aus der ProA sorgte man damit für eine kleine Sensation und war die Überraschung zu Saisonbeginn. Doch die Ernüchterung ließ nicht lange auf sich warten. Seit dem letzten 76:71-Heimsieg gegen Würzburg Ende Oktober wurden die Heidelberger mit einer Niederlage nach der anderen in der Tabelle nach unten durchgereicht. Zwischenfazit vor dem ersten Spiel im neuen Jahr: Platz 14 und kein Punktgewinn aus den letzten neun Spielen. Das Team von Branislav Ignjatovic, der die Heidelberger bereits 2014 übernahm, stellt die zweitschwächste Offensive der Liga. Durchschnittlich erzielt man nur 76 Punkte, die HAKRO Merlins kommen im Vergleich auf gut 87 Zähler – Platz zwei der Liga. Die offensive Schwäche der Academics war auch ein Grund für die verlorene Schlacht um wichtige Punkte in Frankfurt. Besonders bei den Dreiern hatten die Gäste große Schwierigkeiten, vier der insgesamt sechs Dreipunktetreffern erzielte allein Brekkott Chapman. Der US-amerikanische Big-Man wechselte vor der Saison zusammen mit seinem Landsmann Robert Lowery aus Würzburg an den Neckar. Mit durchschnittlich 13 Punkten sind die beiden Neuzugänge Topscorer und Leistungsträger der Academics. Der enorm erfahrene Point Guard Lowery spielte bereits für ALBA BERLIN und gehört mit 4.5 Assists aktuell zu den besten Vorlagengeber der Liga. Mit Shyron Ely treffen die HAKRO Merlins auf einen alten Bekannten. In der Saison 2015/16 ging der Shooting Guard noch für die Zauberer auf Korbjagd. Nach dem Abstieg im selben Jahr wechselte er im Januar 2017 zum Ligakonkurrenten Heidelberg. Mittlerweile ist der Dauerbrenner fester Bestandteil der Starting Five und viertbester Scorer im weiß-blauen Dress.

Die Merlins stehen dagegen in der ersten internationalen Spielzeit der Vereinsgeschichte in der zweiten Runde des FIBA Europe Cups sowie im TOP FOUR des Magenta Sport BBL Pokals. Und auch in der Liga sorgten die Crailsheimer bereits für einige große Überraschungen. So war der 81:76-Sieg gegen die Telekom Baskets Bonn am vergangenen Wochenende schon der dritte gegen einen amtierenden Tabellenersten. Mit Siegen gegen Brose Bamberg, die MHP RIESEN Ludwigsburg oder die NINERS Chemnitz zeigte sich das Team von Headcoach Sebastian Gleim zudem siegessicher gegen gestandene Play-Off-Anwärter. Dafür zeigte man gegen Mannschaften aus dem Tabellenkeller mehrmals schwache Nerven, unter anderem bei der 111:116-Niederlage gegen den MBC oder beim bis dato Tabellenvorletzten Frankfurt am siebten Spieltag. Gegen Heidelberg wollen die Zauberer das ändern und ihre Siegesserie aber weiter ausbauen. Point Guard Shorts führt die zweitbeste Offensive der Liga mit einer beeindruckenden Punkteausbeute von durchschnittlich 20 Zählern – Ligabestwert – und sieben Assists an. Auch in der Begegnung mit dem früheren Crailsheimer Coach Iisalo war der 1,75 Meter große US-Amerikaner mit 23 Punkten Topscorer auf dem Parkett. Mit der Auszeichnung Merlin of the Match gekrönt wurde dennoch Fabian Bleck, der seine Zauberer als Kapitän nach dem deutlichen Rückstand zurückpeitschte und damit die Aufholjagd einleitete. Dem Forward fehlen lediglich vier Rebounds, um die 800 vollzumachen. Ebenfalls in immer besserer Verfassung zeigte sich zuletzt Terrell Harris, der gegen Bamberg die meisten Bälle im Korb unterbrachte (20 Punkte). Neben Shorts und Harris treffen auch Small Forward Jaren Lewis (13) und die beiden Scharfschütze Elias Lasisi (11) und Maurice Stuckey (10) bislang zweistellig.