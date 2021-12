Serie „Mein Jahr“: Wie ein Lehrer digitale Lernmethoden nutzt

Tom Mittelbach unterrichtet seit elf Jahren, unter anderem Sport, Technik, Ethik, Naturwissenschaft und Technik, und ist viel in der Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern unterwegs. Vor dem Schuldienst hat er ein Jahrzehnt lang in Ulm als Streetworker gearbeitet.

Nach dem Ausnahmezustand in 2020 habe ich mir vorgenommen, meinen Teil dazu beizutragen, in 2021 die digitale Lehre in der Schule weiter voranzubringen und das Beste aus der Situation zu machen, beruflich wie privat. Die sogenannte „neue Normalität“ hat zum Teil große Anpassungen verlangt, aber zugleich viele Chancen eröffnet.

Beruflich hat sich die Pandemie wie ein Brandbeschleuniger ausgewirkt. Der zweite Lockdown war geprägt von einem hohen Interesse der Lehrerinnen und Lehrer an den Chancen der digitalen Lehre. Es kamen die Themen der digitalen Transformation endlich auf den Tisch. Die vielfältigen Möglichkeiten digitaler Lehre wie die Anwendung kollaborativer Textdokumente oder Möglichkeiten der digitalen Binnendifferenzierung werden seitdem von vielen Lehrkräften vermehrt eingesetzt.

Familienzeit genossen

Zu Beginn des Jahres habe ich gehofft, dass wir es schnell schaffen, die Pandemie in den Griff zu bekommen. Deswegen habe ich mich auch sofort impfen lassen, als ich es konnte. Ich wollte meinen solidarischen Teil dazu beitragen, dass es allen schnellstmöglich wieder besser gehen kann. Ich halte die Impfung für die einzige Möglichkeit, uns aus der Krise zu bringen und möglichst viele Menschen vor schwerer Erkrankung zu schützen.

Privat habe ich die Zeit mit meiner Familie sehr genossen. Klar saß man mal zu viel aufeinander und es gab auch Konflikte, den Großteil der Zeit aber passte man sich der neuen Situation an: Wir spielten mehr Brettspiele, organisierten den Alltag anders oder trieben gemeinsam Sport. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir es als Familie bis heute gemeinsam sehr gut durch die Pandemie geschafft haben.

Das Thema Impfungen hat zum Ende des Jahres hin ziemlich Fahrt aufgenommen, beruflich wie privat. Diskussionen darüber sind nicht mehr einfach der Austausch von Argumenten, vielmehr sind es Haltungen, die jetzt aufeinandertreffen. Man muss andere Haltungen tolerieren können, aber Unsinn auch als Unsinn benennen können.

Bei Fortbildungen für Lehrkräfte engagiert

Ich war das ganze Jahr über online stark im Bereich der Fortbildungen für Lehrkräfte engagiert. Insbesondere die Themen der agilen Bildung mit Methoden wie Scrum oder Design Sprint erreichten und erreichen immer mehr Lehrkräfte und Institutionen.

Der Ansatz der agilen Methoden wie selbstorganisiertes Lernen und des selbstbestimmten Handelns wurde nun Ende 2021 auch in den ergänzenden Empfehlungen der Kultusministerkonferenz benannt. Völlig zu Recht, bilden doch diese Methoden die sogenannten Soft Skills für das 21. Jahrhundert aus. Wir wissen heute in vielen Fällen gar nicht, auf welche Ausbildungsberufe in ein paar Jahren wir eigentlich vorbereiten. Die Disruption hat den Arbeits- und Ausbildungsmarkt bereits erreicht.

Lehrer und Schüler begegnen sich in digitaler Welt von „Minetest“

Mit dem Landesmedienzentrum Baden-Württemberg gemeinsam habe ich zu Beginn des Schuljahrs 2020/2021 das „Minetest-Pilotprojekt“ ins Rollen gebracht. „Minetest“ ist die Open-Source-Variante des weltbekannten Spiels „Minecraft“, in deren fast unbegrenzter Welt Spielerinnen und Spieler mit quadratischen Blöcken bauen und gemeinsam Abenteuer erleben können. In 2021 hat das Projekt richtig Früchte getragen. Es war wirklich schön, sich mit den Schülerinnen und Schülern virtuell in der Welt von „Minetest“ zu treffen. Wir sprachen über Breakout-Räume miteinander, begegneten uns virtuell und bauten gemeinsam an unserem Projekt Windkraftanlagen.

Wir alle haben es als sehr wohltuend empfunden. Sich als Avatar mit den Mitschülerinnen und Mitschülern im virtuellen Raum zu treffen und miteinander zu kommunizieren hat uns in der Distanz sehr geholfen. Wir haben im virtuellen Raum natürlich auch gearbeitet, zum Beispiel haben die Schülerinnen und Schüler in Naturwissenschaft und Technik das Thema regenerative Energien behandelt und anschließend in der virtuellen Welt Windkraftanlagen nachgebaut, die wir dann zusammen begangen und begutachtet haben.

Online-Workouts für Schülerinnen und Schüler gestreamt

In diesem Jahr habe ich das Kartenspiel „MTG – Magic the Gathering“ für mich entdeckt und im Laufe des Jahres intensiviert. Dieses Spiel mit seinen unterschiedlichen Mechaniken, eingebettet in magische Fantasy-Welten, ist mitreißend. Ich habe viel Sport zu Hause und an der frischen Luft getrieben. Über den Instagram-Kanal der Schule habe ich für die Schülerinnen und Schüler regelmäßig Online-Workouts gestreamt. Im Sommer konnte ich am Allgäu-Triathlon teilnehmen. Ich war sehr froh über dieses wunderbare Stück Normalität, auch beim regionalen Triathlon in Erbach.

In 2020 habe ich wieder mehr Bücher gelesen. Unter Anderem das aufrüttelnde „Schwarzes Herz“ von Jasmina Kuhnke, „Der Polizist“ von John Grisham, das wichtige Buch „Mythos Bildung“ von Aladin El-Mafaalani und die mitreißenden Krimis „1793“ und „1794“ von Niklas Natt och Dag.

Ich habe durch die Pandemie gelernt, dass wir es in unserer schnellen hochtechnisierten Welt schaffen müssen, alle Menschen mitzunehmen. Tom Mittelbach

Es muss beispielsweise mehr Transparenz der Politik geben, damit wieder mehr Demokratievertrauen entstehen kann. Diese Transparenz kann im Netz geschaffen werden. Wir müssen in unserer Demokratie andere Meinungen akzeptieren und diskutieren, müssen aber zugleich klare Kante zeigen und die Demokratie verteidigen. Meinungsfreiheit ist nicht das Recht auf wissentliche Falschaussagen oder Hetze.

Die Diskussionen mit Kindern und Jugendlichen, die skeptisch sind und Corona anzweifeln, sind wichtig und richtig. Diese Diskussionen im pädagogischen Alltag zeigen, dass wir Kinder und Jugendliche dabei unterstützen müssen, digitale Allgemeinbildung zu erlangen. Das bedeutet, sie fit zu machen, damit sie Fake News erkennen können, was es mit Big Data auf sich hat und warum die ersten Hits auf Google unter Umständen nicht die richtigen Treffer sind. Damit diese jungen Menschen ihren Weg als Demokratinnen und Demokraten in dieser unsicheren, komplexen und mehrdeutigen Welt finden können.

Für 2022 wünsche ich mir, dass wir es schaffen, uns nicht von einer Minderheit in der Gesellschaft vor sich hertreiben zu lassen, und dass wir das Tempo der Impfungen so aufrechterhalten. Tom Mittelbach

Wir müssen uns mehr dafür engagieren, für alle Kinder die gleichen Startvoraussetzungen im Bildungssystem zu schaffen. Dazu gehört neben vielen anderen Dingen der freie Zugang zum Internet. Der Zugang zum Netz darf nicht von ökonomischen Verhältnissen abhängig sein und diese Forderung inkludiert auch technische Geräte, die unter Umständen nicht aus eigenen Mitteln der Familien finanziert werden können. Der Zugang zum Internet ist ein Grundrecht. Den Zugang zum Internet allen Familien zu ermöglichen, muss eine staatliche Aufgabe sein.

Für 2022 wünsche ich mir, dass wir es schaffen, uns nicht von einer Minderheit in der Gesellschaft vor sich hertreiben zu lassen, und dass wir das Tempo der Impfungen so aufrechterhalten. Dann werden wir es aus der Pandemie schaffen. Wir werden es schaffen, wenn wir als Gesellschaft zusammenhalten und solidarisch handeln.