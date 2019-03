Die Schwenninger Wild Wings vermelden den nächsten Neuzugang für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Mit Max Hadraschek wechselt ein 24-jähriger Stürmer vom EC Bad Nauheim aus der DEL2 an den Neckarursprung. Er erhält einen Einjahresvertrag.

„Ich verfolge den Werdegang von Max schon seit einiger Zeit und er hat sich in den vergangenen beiden Jahren sehr gut entwickelt. Sein großes Ziel ist es nun, sich in der Deutschen Eishockey Liga zu beweisen und sich zu behaupten. Er ist läuferisch sehr gut und hat sowohl in Sonthofen in der dritten, als auch in Bad Nauheim in der DEL2 bewiesen, dass er scoren kann“, sagte Wild Wings-Manager Jürgen Rumrich über den Center, der auch als Außenstürmer eingesetzt werden kann.

Max Hadraschek wurde in Sont-

hofen im Allgäu geboren. Er spielte zunächst in Memmingen und später in den DNL-Mannschaften von Füssen und Kaufbeuren. Beim ESV schaffte der Linksschütze den Sprung aus dem Nachwuchs- in den Seniorenbereich und absolvierte in drei Jahren insgesamt 169 Zweitligaspiele. Mittlerweile bringt es der 1,82 Meter große und 79 Kilogramm schwere Angreifer auf 221 DEL2-Spiele. Mit Bad Nauheim ist er gerade im Play-Off-Viertelfinale gegen die Ravensburg Towerstars ausgeschieden.