SERC verliert Derby in Mannheim 0:3

Die Schwenninger Wild Wings sind in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) weiterhin ein gern gesehener Gast. Das Schlusslicht verlor am Freitagabend das Derby bei den Adlern Mannheim 0:3 (0:1, 0:2, 0:0) und blieb damit im zehnten Auswärtsspiel in Serie ohne Sieg.

SERC-Trainer Paul Thompson hatte sein Team im Derby betont defensiv eingestellt. Die Schwenninger versuchten in erster Linie gut zu stehen. Das Spiel der Gäste wirkte dabei aber auch etwas mut- und emotionslos. Mannheim bestimmte die Partie und kam früh durch Verteidiger Jonas Lehtivouri zu einer Schusschance. Schwenningens Torwart Dustin Strahlmeier war aber auf dem Posten.

Dann bekam Wild-Wings-Abwehrmann Dylan Yeo einen Puck gegen das linke Ohr. Yeo musste stark blutend vom Eis. Danach gab es ein Überzahlspiel für die Adler. Thomas Larkin zog ab, Strahlmeier konnte den Schuss jedoch parieren. Nach vorne ging bei den Schwenningern so gut wie nichts. Mike Blunden prüfte dann doch einmal den Schweden im Mannheimer Kasten, Johan Gustafsson.

Der Druck der Hausherren nahm in der Folge zu. Strahlmeier zeigte aber eine super Fanghandparade gegen Borna Rendulic. In der 20. Minute durfte der amtierende Meister doch den Führungstreffer bejubeln. Torjäger Andrew Desjardins war mit einem verdeckten Schuss aus dem Handgelenk erfolgreich, erzielte damit seinen zwölften Saisontreffer.

Auch im zweiten Drittel waren die Adler das klar bessere Team. Strahlmeier konnte aber gegen Rendulic abwehren. In der 27. Minute lochte dann jedoch der Mannheimer Topscorer Ben Smith gekonnt aus kurzer Entfernung zum 2:0 ein. Zwei Zeigerumdrehungen später hieß es auch schon 3:0. Als Torschütze konnte sich erneut Desjardins feiern lassen.

Bei einem Foul von Rendulic an Andreas Thuresson fiel der Schwenninger Stürmer etwas unglücklich auf den Rücken. Es sah schlimm aus. Thuresson verlor kurzzeitig sogar das Bewusstsein. Der Schwede musste mit der Trage vom Eis gebracht werden. Rendulic kassierte fünf Strafminuten plus Spieldauer. Als dann auch noch Nico Krämmer zwei plus zwei Strafminuten bekam, agierten die Wild Wings sogar in doppelter Überzahl. Dem Powerplay fehlte aber die Präzision, Colby Robak brachte die Scheibe nicht an Keeper Gustafsson vorbei. „Die Mannheimer wollen den Sieg mehr als wir“, sagte SERC-Verteidiger Christopher Fischer in der zweiten Drittelpause.

Mit je einer Strafzeit auf jeder Seite begann das letzte Drittel. Mannheims David Wolf und Blunden mussten wegen übertriebener Härte vom Eis. Sinan Akdag stellte Strahlmeier anschließend auf die Probe. Das 4:0 fiel dabei aber nicht. Ab der 50. Minute waren die Gäste in Überzahl. „Rauhbein“ Wolf musste wegen Stockschlags zwei Minuten in die Kühlbox. Und bekam nur 55 Sekunden später Gesellschaft von Mitspieler Larkin. Die Wild Wings in doppelter Überzahl: Der Schuss von Robak war für Gustafsson aber keine wirkliche Prüfung. Der Live-Ticker-Kommentar der Mannheimer spottete schon vorher: „Selten hat eine Gastmannschaft so wenig Gefahr ausstrahlen können wie Schwenningen.“ Die Adler überstanden die Unterzahl unbeschadet. Auch Mark Fraser konnte anschließend den Schweden nicht bezwingen.

Mit dem klaren Vorsprung in Rücken verwaltete Mannheim das Spiel. Als Schwenningens Robak noch einmal für zwei Minuten vom Eis musste, hatte Marcel Goc für Mannheim noch die Möglichkeit, das Ergebnis zu erhöhen. Er scheiterte aber an Strahlmeier.

Am Sonntag, 16.30 Uhr, haben die Wild Wings gegen die Nürnberg Ice Tigers Heimrecht.