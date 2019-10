Die Schwenninger Wild Wings haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) 2:4 gegen den EHC Red Bull München verloren. Jamie MacQueen (18.) und Markus Poukkula (43.) hatten für den SERC die Tore erzielt. Matchwinner für die Gäste war Torhüter Danny aus den Birken.

Schwenningen hielt mit dem verlustpunktfreien Tabellenführer von Beginn an voll mit. Bei zwei Überzahlspielen agierten die Wild Wings nicht schlecht. Allerdings spielte der deutsche Vizemeister in Unterzahl extrem gut, ließ dem besten Powerplay-Team der Liga nur wenig Raum. Bei fünf gegen fünf zog Cedric Schiemenz ab, aber Olympia-Silbermedaillengewinner Danny Aus den Birken im Münchner Tor war auf dem Posten. Auf der anderen Seite war Goalie Ilya Sharipov gegen Philip Gogulla mit der Fanghand da. In der 18. Minuten gingen die Wild Wings in Front. Jamie MacQueen hatte in Überzahl zunächst den Außenpfosten getroffen, der Puck kam aber wieder zum DEL-Torjäger und der zimmerte das Spielgerät mit seinem achten Saisontor unter die Latte. Eine Strafe gegen den Münchner Maximilian Kastner war eine Sekunde zuvor abgelaufen. Alexander Weiß vergab in der schnellen und spannenden Partie in Unterzahl vor Keeper Aus den Birken die Chance zum 2:0. Etwas überraschend kamen die Münchner dann doch in Überzahl zum Ausgleich. Topscorer Chris Bourque hatte Yasin Ehliz mustergültig bedient und der ließ Sharipov aus kurzer Entfernung keine Chance.

In der 22. Minute ging München 2:1 in Führung. Auf Zuspiel von Frank Mauer traf Maximilian Kastner. Der Puck flog SERC-Tormann Sharipov durch die Beine. In der 25. Minute hatten die Gastgeber dann Glück, Trevor Parks scheiterte an der Latte des Schwenninger Gehäuses. Kurz darauf fiel aber das 3:1 für den EHC Red Bull. Nach klugem Zuspiel von Bourque ließ Mauer dem SERC-Goalie keine Chance. Der Spitzenreiter hatte die Partie nun einigermaßen im Griff. Die Schiedsrichter gaben eine umstrittene Strafe gegen SERC-Stürmer Troy Bourke. Matt Carey fuhr in Unterzahl ein schnelles Break, der sichere Aus den Birken blieb aber Sieger.

Mike Blunden vergab im Schlussdrittel dreimal alleine vor Aus den Birken. In einem doppelten Überzahlspiel der Wild Wings traf Markus Poukkula aus kurzer Entfernung zum 2:3. Und es kam scheinbar noch besser für den SERC. Bourke netzte aus kurzer Entfernung zum vermeintlichen 3:3 ein. Die Schiedsrichter gaben den Treffer aber nach Videobeweis wegen Torraumabseits nicht. Bourke kassierte dann eine überflüssige Strafzeit. Parkes erwischte Sharipov im kurzen Eck zum 2:4. Schwenningen nahm den Keeper raus. Aus den Birken hielt aber sensationell und machte am Abend den Unterschied. Schwenningen unterlag trotz guter Leistung. Am Freitag gastieren die Wild Wings in Straubing.