Nicht gerade ausgewogen ist der neue Spielplan der Deutschen Eishockey Liga (DEL) für die Schwenninger Wild Wings. Bis zum 40. Spieltag haben sie gerade einmal vier Freitags-Heimspiele. Am Zweiten Weihnachtsfeiertag kommen die Adler Mannheim zum Derby.

Der Freitag gilt aus finanziellen und sportlichen Gründen gegenüber dem Sonntag als der bessere Heimspieltag: Es kommen im Schnitt etwas mehr Zuschauer und das Heimteam vom Freitag geht ausgeruhter in beide Spiele des Wochenendes. Die Erholungsphase nach einer langen Auswärtsfahrt am Freitag fällt weg.

Zwar starten die Wild Wings am Freitag, 13. September, daheim gegen den ERC Ingolstadt. Danach sind Heimauftritte freitags aber rar gesät. Bis zum 40. Spieltag (24. Januar), an dem der SERC die Fischtown Pinguins Bremerhaven empfängt, haben die Neckarstädter freitags nur vier Heimauftritte. Dann wird plötzlich – außer am Donnerstag, 27. Februar, gegen Wolfsburg – nur noch freitags in der Helios-Arena gespielt. Allerdings kann das Missverhältnis Freitag- zu Sonntag-Heimspielen nicht mehr aufgeholt werden. Neunmal spielen die Wild Wings daheim freitags, 13 Mal sonntags.

„Ich war, ehrlich gesagt auch etwas überrascht, dass wir bis Ende Januar nur vier Heimspiele haben“, erklärte Trainer Paul Thompson auf Anfrage gegenüber unserer Zeitung. Der Brite weiter: „Es ist schon wahr, freitags das Heimspiel zu haben, sollte ein kleiner Vorteil sein.“

Thompson will aber nicht klagen: „Ich kann es ohnehin nicht ändern und muss es nehmen, wie es kommt.“ Wild-Wings-Sportmanager Jürgen Rumrich: „Es gibt sicherlich schon einen Nachteil mit langen Auswärtsfahrten am Freitag. Ich sehe die Terminierungen insgesamt aber nicht als Wettbewerbsverzerrung an.“

Gegen den Deutschen Meister Adler Mannheim geht es daheim am ersten Mal am Sonntag, 20. Oktober. In der Mannheimer Arena gastieren die Schwenninger am Freitag, 13. Dezember, und am Sonntag, 8. März. Kurios: die Schwenninger Wild Wings mussten den Chicago Blackhawks weichen. Die Eisbären Berlin bestreiten in ihrer Mercedes-Benz-Arena am 6. DEL-Spieltag (Sonntag, 29. September) ein Freundschaftsspiel gegen den NHL-Klub. Deswegen wurde die Partie gegen Schwenningen auf Dienstag, 3. März, verlegt. „Über diesen Termin im März bin ich ehrlich nicht glücklich. Aber wir haben zugestimmt. Denn letztlich ist so ein Spiel Werbung für das Eishockey und somit letztlich auch für uns“, sagte Rumrich. Das Problem sei eben, dass in vielen Großstädten die Multifunktionsarenen mit vielen anderen Veranstaltungen terminlich geblockt seien. „Da bleibt uns dann oft keine andere Wahl, als die vorgegebenen Termine zu akzeptieren.“

Coach Thompson schaut ohnehin in erster Linie auf das Auftaktprogramm. „Gut ist, dass wir im September mit Ingolstadt, Augsburg und Krefeld drei Heimspiele und mit Wolfsburg und Iserlohn nur zwei Auswärtsspiele haben. Das erste Wochenende mit Ingolstadt und dann in Wolfsburg, sehe ich als extrem schwer an. Aber das ist mir auch recht, denn wir wollen unbedingt einen starken Start in die Saison hinlegen“, erklärte er.

Live im Free-TV auf Sport1 sind die Wild Wings am Sonntag, 3. November, bei ihrem Auswärtsspiel in Düsseldorf zu sehen. Ebenso wird die erste Partie am Sonntag, 26. Januar bei den Eisbären Berlin übertragen und auch am Zweiten Weihnachtsfeiertag gegen Mannheim. Jene Begegnung dürfte eine volle Heilios-Arena garantieren. Thompson: „Auf die Atmosphäre in dem Spiel freue ich mich jetzt schon.“ Am Fastnachtsfreitag, 21. Februar, haben die Wild Wings gegen Iserlohn Heimrecht, am „Fasnet-Suntig“, gastieren sie in Ingolstadt.

Pausen legt die DEL in der Zeit vom 4. bis zum 13. November wegen des Deutschland-Cups sowie für die WM-Vorbereitung vom 3. bis zum 11. Februar 2020 ein. Die Hauptrunde endet am 8. März 2020, drei Tage später startet die erste Playoff-Runde. Spätestens am 30. April wird der neue Deutsche Meister feststehen.