Die Schwenninger Wild Wings haben die Hauptrunde der Deutschen Eishockey Liga (DEL) erfolgreich beendet und sich als Zehnter für die Pre-Play-Offs qualifiziert. Dann gibt es ein schnelles Wiedersehen mit den Grizzlys Wolfsburg, die sich am Sonntag vor 5919 Zuschauern 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) in der Helios Arena geschlagen geben mussten.

Die Wild Wings mussten auf die verletzten Verteidiger Dominik Bittner und Stürmer Istvan Bartalis verzichten. Der angeschlagene Angreifer Damien Fleury wurde geschont, Stürmer Lennart Palausch war überzählig. Im Tor stand Marco Wölfl. Die Nummer eins, Dustin Strahlmeier, nahm auf der Bank Platz. Das Tempo in der Partie war anfangs nur mäßig. Die Neckarstädter hatten die Pre-Play-Off-Teilnahme bereits am Freitag durch das 5:2 in Iserlohn perfekt gemacht. Zuletzt stand der SERC in der Saison 1995/96 in den Erstliga-Play-Offs. Damals wurde ein Achtelfinale ausgespielt.

Für die Wolfsburger, die Freitag gegen Augsburg 3:2 nach Verlängerung gewonnen hatten, ging es zwar noch um die direkte Viertelfinalqualifikation. Die Gäste waren allerdings stark ersatzgeschwächt angetreten, brachten lediglich 18 Akteure auf den Spielberichtsbogen. Unter anderem fehlte Silbermedaillengewinner Gerrit Fauser, der sich eine Schulterverletzung zugezogen hat und für den die Saison zu Ende ist.

Hult, Rech und Poukkula lassen Fans überschwänglich feiern

Mitte des ersten Drittels leistete sich Christoph Höhenleitner einen Scheibenverlust in der eigenen Verteidigungszone, SERC-Stürmer Andrée Hult bedankte sich und traf zum 1:0. Anthony Rech und Hult scheiterten anschließend an Wolfsburgs Torwart Felix Brückmann. Zum Ende des ersten Drittels konnte sich dann auch Wölfl zweimal gegen Sebastian Furchner auszeichnen.

Im zweiten Drittel nahm die Begegnung dann Fahrt auf. Vor allem deshalb, weil die Wild Wings nun schnell und präzise kombinierten. James Sharrow leistete sich ein Stockschlag gegen die Hand von Markus Poukkula und wurde mit einer Fünf-Minuten-Zeitstrafe plus Spieldauer vorzeitig zum Duschen geschickt. In Überzahl gelang der Mannschaft von Trainer Pat Cortina das 2:0. Es war eine herrliche Einzelaktion von Anthony Rech, der sich stocktechnisch brillant durchsetzte. Auf der anderen Seite reagierte Wölfl gegen Connor Allen glänzend. Grizzlys-Stürmer Stephen Dixon verletzte sich bei einem Versuch den Gegner zu checken und musste in die Kabine.

Schwenningens Stürmer Mirko Höfflin lief zu Beginn des letzten Drittels einen Konter, verzog aber. In der 47. Minute markierte Poukkula mit seinem 14. Saisontor das 3:0. Die Schwenninger Fans feierten ihr Team überschwänglich. „Deutscher Meister wird nur der ERC“, schallte es von den Rängen und „Oh, wie ist das schön!“. Außerdem schwappte die „La-ola-Welle“ durchs Stadion. Wölfl blieb ohne Gegentor und feierte seinen zweiten „Shut-out“ in dieser Saison. Nach der Begegnung wurde auch Trainer Cortina von den Fans lautstark auf dem Eis gefeiert.

In den Pre-Play-Offs spielt Schwenningen in maximal drei Spielen („best of three“) gegen Wolfsburg um die Viertelfinalteilnahme. Zunächst sind die Wild Wings am Mittwoch in der VW-Stadt zu Gast, am Freitag hat der SERC Heimrecht. Ein mögliches drittes Spiel wäre am Sonntag in Wolfsburg. Im zweiten Pre-Play-off Duell trifft Iserlohn auf Bremerhaven.