Der Kapitän geht von Bord: Die Schwenninger Wild Wings und Stürmer Will Acton haben sich auf die Auflösung des noch laufenden Vertrages geeinigt. Der 30-Jährige wechselt zu Ligakonkurrent Nürnberg Ice Tigers.

„Will Acton hat mir mitgeteilt, dass er die Wild Wings verlassen möchte. Aufgrund seines noch laufenden Vertrages habe ich dies jedoch abgelehnt. Zu diesem Zeitpunkt lag noch keine konkrete Anfrage eines anderen Klubs vor“, sagte SERC-Manager Jürgen Rumrich, der die Bedeutung von Verträgen hervorhob. „Für uns stellen geschlossene Verträge ein hohes Gut dar.“

Erst nachdem Nürnberg auf Schwenningen zugekommen sei, hätten die Wild Wings dem Wechsel noch zugestimmt. „Für uns macht es nur Sinn, wenn sich ein Spieler zu 100 Prozent mit den Wild Wings identifiziert“, sagte Rumrich. Über die Inhalte des Wechsels vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.

Acton war 2015 an den Neckarursprung gewechselt und führte in der vergangenen Saison die Wild Wings als Kapitän an.