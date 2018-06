Belgrad (dpa) - Sieben Millionen Serben bestimmen heute ihre politische Führung komplett neu. Sie wählen ein neues Parlament, einen Präsidenten und die Bürgermeister in einigen großen Städten. Nach allen Umfragen werden die bisherigen Regierungsparteien auch in Zukunft am Ruder bleiben. Allerdings muss die neue Regierung harte Sparmaßnahmen durchsetzen, um die schwerste soziale und wirtschaftliche Krise der letzten 15 Jahre zu bewältigen.