Sensationeller Erfolg für Werbeclip zu Oberstaufen

Anfang Juli ist der Kampagnenfilm „Mit Sicherheit herzlich willkommen“ gemeinsam mit der Görisrieder Filmproduktionsfirma YAK.Film entstanden. Ziel der Aktion war es, viele Menschen für Oberstaufen zu begeistern und ihnen in der doch herausfordernden Zeit mit viel Charme und Humor zu vermitteln, dass die Allgäuer Destination und der heilklimatische Schroth-Kurort einen sicheren Urlaub gewährleisten kann. Seit dem Kampagnenstart am 12. Juli wurden umfangreiche, aufmerksamkeitsstarke Kommunikationsmaßnahmen umgesetzt, die maßgeblich in den Online-Medien platziert waren. Neben Werbeanzeigen auf Facebook, Instagram sowie auf Google hat auch eine regionale Berichterstattung über die lokale Presse sowie ein fünfminütiger TV-Beitrag von AllgäuTV zu einer starken medialen Reichweite geführt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

So hat die Kampagne mittlerweile über eine Millionen Impressions (Sichtkontakte in den Onlinemedien) erreicht. Tourismusdirektorin Constanze Höfinghoff freut sich: „Es ist fantastisch, dass wir mit unserer Kampagne solch eine Strahlkraft erreicht haben! Viele Einheimische und auch Tourismuskollegen aus ganz Deutschland haben uns zu der Kampagne mit diesem gelungenen und charmanten Film gratuliert.“ Bis Ende September werden die verschiedenen KampagnenAds in den einzelnen Kanälen noch weiter ausgespielt.

In dem Werbefilm bringen die Hauptdarsteller Sigbert Prestel und Heidi Frisch mit Leichtigkeit und Humor das Thema Sicherheit im Urlaub auf die Bildschirme und zaubern ein Lächeln ins Gesicht.