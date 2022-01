Seniorinnen und Senioren machen gemeinsam Musik

Der Förderverein ermöglicht ein neues musikalisches Angebot im Altenzentrum Dr.-Karl-Hohner Heim. Seit einigen Wochen wird von Monika Kohler von der Musikschule Trossingen „Gemeinsames Musizieren“ für die Bewohnerinnen und Bewohner des Heims, immer unter den gültigen Corona-Auflagen, angeboten.

Der Förderverein des Altenzentrums und die Einrichtungsleitung sind laut einer Pressemitteilung bereits seit mehr als zwei Jahren mit Monika Kohler und der Musikschule in Kontakt. Zunächst ging es um das Projekt „Über 70 unter 7“, das kurz vor Beginn der Pandemie gestartet war, jedoch schnell wieder pausieren musste. Da bis auf Weiteres das Angebot mit Kindern nicht laufen könne, habe Monika Kohler den Vorschlag gemacht, zunächst allein mit den Bewohnerinnen und Bewohnern zu musizieren.

Unabhängig von Leistungsstand

Musik spreche eine Vielzahl von Senioren an und rege diese zu einer sozialen Interaktion an. Das pädagogische Prinzip der elementaren Musikpädagogik ermögliche eine Teilnahme aller Senioren, „unabhängig von deren Leistungsstand oder ihrer musikalischen Vorbildung“. Themen aus dem Alltag würden mit Lied, Tanz und Instrument verknüpft. „Altbekannte Lieder und Verse werden mit neuen Musikideen in einem Stundenbild harmonisch zusammengefügt. Durch die ganzheitliche Umsetzung der einzelnen Stundeninhalte erfahren die Teilnehmer eine vielfältige Aktivierung für Körper und Sinne“.

Die Wohnbereiche wechseln sich laut Mitteilung ab, die Betreuungskräfte der einzelnen Bereiche begleiten die Stunde. „Sie können die Materialien und die Musik von Monika Kohler im Alltag nutzen und gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern vertiefen.“