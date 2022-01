Seniorin wird zwischen Auto und Garage eingeklemmt: Stirbt

Eine Seniorin ist bei einem Unfall zwischen einer Garage und dem Wagen ihres Mannes eingeklemmt und dabei tödlich verletzt worden. Der 86 Jahre alte Ehemann sei am Dienstag vor einem Wohnhaus in Sachsenheim bei Stuttgart vom Bremspedal seines Wagens abgerutscht, als er in seine Garage fahren wollte, teilte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mit. Dabei habe er seine bereits ausgestiegene Frau erfasst und sie zwischen Auto und Garage eingeklemmt. Die über 80 Jahre alte Frau kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wo sie am Abend starb.

