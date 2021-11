Seniorentreff Ravensburg wanderte auch in Corona-Zeiten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Bergwandergruppe des Seniorentreffs Ravensburg traf sich am 8. November zum Saisonabschluss im Hirschgraben. Dass wir auch aktiv waren, trotz aller Einschränkungen, zu denen wir leider gezwungen wurden, konnten an diesem Nachmittag die 30 anwesenden Teilnehmer schnell erkennen. Bei Kaffee und Kuchen gab Bruno Unger, der Leiter der Bergwandergruppe mit Lichtbildern einen Rückblick über die Wanderungen der vergangenen beiden Jahre, denn 2020 musste der Saisonabschluss – Corona-bedingt – ausfallen. Von Januar bis März 2020 konnten wir unsere Winterwanderungen noch planmäßig mit bis zu 32 Teilnehmern durchführen bevor uns die Corona-Warnung zur Untätigkeit zwang. Erst im Juni begannen wir wieder gemeinsam zu wandern, zunächst in der näheren Umgebung, ohne Verkehrsmittel und unter strenger Beachtung aller Auflagen. Ob im Höllwald oder Schmalegger Tobel, im Rahlenwald und Oberzeller Holz, auf dem Serpentinenweg, der Pilgerroute nach Bad Waldsee oder der Argen entlang, auch unsere Heimat bot schöne Wanderwege. Ab August war es dann wieder möglich, unseren Radius zu erweitern: in den Bregenzer Wald, auf den Siplinger Kopf, durch die Breitach-Klamm, auf den Hohentwiel und ins Donautal. Auch die Schwäbische Alb bot eine schöne Tour, bevor uns Corona wieder zwang, die gemeinsamen Aktivitäten einzustellen. Die meisten von uns waren ebenso im Frühjahr aktiv, aber das gemeinschaftliche Erlebnis fehlte doch sehr. Erst Ende Juni war es wieder möglich, mit der Gruppe Ziele anzufahren. So wanderten wir vom Alpsee zur Siedelalpe, von Hittisau auf den Schweizberg, zum Gaisalpsee unterm Rubihorn, über den Schwarzen Grat aufs Raggenhorn und auch die Winterstaude und den Hohen Ifen bezwangen wir. Und im Spätherbst führten uns noch zwei schöne Touren auf die Schwäbische Alb.

Leider mussten in den beiden vergangenen Jahren die geplanten Wanderwochen ausfallen. In der Hoffnung, dass das Virus und das Wetter es auch im kommenden Jahr wieder erlauben gemeinsame Veranstaltungen durchzuführen, haben wir bereits ein umfangreiches Wanderprogramm für 2022 erstellt. Für die erste Oktoberwoche ist auch wieder eine Wanderwoche geplant, die uns ins Passeiertal führen soll. Wer jetzt Lust bekommen hat, mit einer netten Gruppe zu wandern, bei uns sind Neumitglieder (ab 55 Jahren) immer willkommen.