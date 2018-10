Seniorenheim scheitert nicht an Pferdestall

Für das Bebauungsplanverfahren „Seniorenzentrum Römerstraße“ hat der Nellinger Gemeinderat am Montagabend einen einstimmigen Satzungsbeschluss gefasst. Damit rückt der Bau des Seniorenheims mit 30 Wohnungen auf einem gemeindeeigenen Grundstück an der Römerstraße näher. Die Gemeinde konnte die Arbeiterwohlfahrt (AWO) sowohl als Träger wie als Investor für das Vorhaben gewinnen. Der Landkreis hatte von der Gemeinde Nellingen gefordert, dass sie zusätzlich zum Baugesuch für das doch größere Gebäude auch ein Bebauungsplanverfahren einzuleiten habe, was erfolgte. In der Sitzung am Montag befasste sich das Gremium mit den eingegangenen Bedenken und Anregungen, auch mit Geruchsimmissionen in dem Mischgebiet.

„Baurechtlich liegen keine Einwände vor. Wir können uns Richtung Baugesuch bewegen“, erklärte Tanja Binder vom Ingenieurbüro Wassermüller aus Ulm, die das Projekt an der Römerstraße in Nellingen nochmals erläuterte und auf die neun Rückmeldungen zu dem zwischen Juli und Oktober ausgelegten Bebauungsplan detailliert einging.

Bürgermeister Franko Kopp unterstrich die Bedeutung eines Pflegeheims für die Gemeinde Nellingen, das sie schon seit Jahren realisieren möchte. Froh sei er, mit der AWO einen „seriösen und guten Partner“ gefunden zu haben. Froh sei er auch, dass die vom Landratsamt geforderte Geruchsimmissionsprognose positiv ausgefallen sei.

Gutachten zur Geruchsbelastung

Das neue Gutachten zur Geruchsbelastung war verlangt worden, da sich um das Bebauungsplangebiet zwei landwirtschaftliche Betriebe mit genehmigter Tierhaltung befinden, ferner im näheren Umfeld noch sechs weitere aktive beziehungsweise Bestandschutz genießende Betriebe. Das Fachbüro Müller BBM GmbH hat nach intensiver Prüfung nun seine Untersuchungsergebnisse vorgelegt, nach denen die Geruchsbelästigungen unter den Richtlinien liegen. „Es bestehen keine Konflikte zwischen der Ausweisung des Seniorenzentrums und der bestehenden landwirtschaftlichen Nutzung“, lautet das Fazit in dem Gutachten. Erleichtert meinte dazu Bürgermeister Kopp etwas spitz: „Es wäre ein Horrorszenarium gewesen, wäre unser Seniorenheim an einem leerstehenden Pferdestall gescheitert.“

Tanja Binder vom Ingenieurbüro Wassermüller kam nach der öffentlichen Auslegung der Pläne zum Ergebnis, dass die Grundzüge der Planung durch die eingegangenen Anregungen nicht tangiert werden und gewisse Bedenken ausgeräumt werden konnten. Einem Satzungsbeschluss stehe deshalb nichts im Weg, sagte Binder. Dieser wurde einstimmig gefasst und Bürgermeister Kopp sprach von einem „wichtigen Meilenstein zur Errichtung des Seniorenzentrums in der Römerstraße. „Bedenken und Anregungen nehmen wir ernst. Alle Belange werden objektiv abgewogen“, erklärte Kopp, bevor Tanja Binder auf die Stellungnahmen der Behörden wie auch zweier Privatpersonen einging.

Einwände von Bürgern

Ein Bürger sah eine „Stückeleswirtschaft“ in dem Plangebiet, das Seniorenheim verhindere eine „zusammenhängende großflächige städtebauliche Planung“. Zudem falle der Baukörper zu riesig aus, denn mit diesem werde eine „50 Meter lange und 12,5 Meter hohe Wand“ erstellt. Zudem bestehe die Gefahr einer Aufstockung auf vier Geschosse. Auch ein zweiter Bürger sprach von einem „viel zu groß konzipierten Gebäude, das sich „absolut nicht in die Umgebungsbebauung einfüge“. Auch hinsichtlich der Zahl der Besucherparkplätze wurden Bedenken geäußert.

Tanja Binder wie Franko Kopp entkräftigten die Einwände, da das Seniorenheim eine mögliche künftige Bebauung von Wohnhäusern nicht ausschließe und die Gemeinde Nellingen ein hohes Interesse an dem Seniorenheim habe, das zur Verbesserung der örtlichen Infrastruktur entscheidend beitrage. Das Gebäude entstehe 15 Meter zurückgesetzt von der Straße, so dass von einer Wand nicht die Rede sein könne. Fest vorgehen seien drei Geschosse und ein Pultdach und kein weiteres viertes Geschoss. Die Zahl der ausgewiesenen Parkplätze übertreffe die geforderte Zahl um ein Vierfaches, so Binder und Kopp.

Gemeinderat Werner Staudenmayer äußerte noch Unverständnis, warum in Sachen Artenschutz wegen eines Apfelbaums in dem Plangebiet seitens des Landratsamts ein so riesiger Aufwand betrieben werde. „Wir bemühen uns seit 15 Jahren, eine Pflegeeinrichtung in Nellingen umzusetzen“, sagte Bürgermeister Kopp abschließend. Jetzt rücke der Bau ein großes Stück näher.