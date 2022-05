Seniorenausflug mit Bürgermeisterin

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Trossingen - Am Mittwoch, 25. Mai startete am Busbahnhof der von Bürgermeisterin Susanne Irion schon letztes Jahr angekündigte Ausflug zu ihrer vorherigen Wirkungsstätte Holzmaden. Ortsseniorenrat, evangelische und katholische Seniorenkreise hatten dazu eingeladen und über die Autobahn erreichte die Ausflugsgesellschaft die Gemeinde Holzmaden. Bei herrlichem Sonnenschein empfingen Bürgermeister Florian Schopp und ein Rathaus-Team die Gäste aus Trossingen vor dem schönen Fachwerk-Rathaus auf dem Brunnenplatz mit Sekt und Hefezopf.

Nach ausgiebiger Gelegenheit zum persönlichen Gespräch unter den Teilnehmenden wurden diese im naheliegenden Urzeitmuseum Hauff von den Führungsdamen empfangen. Es gab viel Erstaunen über die tollen Fundstücke von einst im Jurameer vorkommenden Meerestieren, die aus dem dort anstehenden Posidonienschiefer herausgearbeitet wurden.

Zur Mittagseinkehr hatte Frau Irion in Aichelberg das Café Waldeck ausgewählt. In herrlicher Hanglage genossen die Teilnehmenden den Ausblick in die schöne Landschaft, wie auch das Mittagessen.

Ein weiteres Ziel war auf der Weiterfahrt der Naturpark „Schopflocher Moos“. Aufgeteilt in zwei Führungsgruppen ging es hinein in ein von pflanzlicher Vielfalt geprägtes Gebiet.

Die Heimfahrt führte über die Schwäbische Alb nach Reutlingen, Tübingen, Schömberg zurück in die Heimat. Walter Haas bedankte sich bei Frau Irion für den schönen, stressfreien Ausflug mit bleibenden Eindrücken aus dem Umfeld ihrer einstigen Wirkungsstätten, den Gemeinden Nabern, wo sie Ortsvorsteherin und dem rund 2300 Einwohner zählenden Holzmaden, wo sie als Bürgermeisterin tätig war. Rudolf Kratt gab in seiner Eigenschaft als Leiter von TroAsyl bekannt, dass für Kinder von ukrainischen Flüchtlingen vor allem Kinder-Fahrräder gesucht werden.

Kurz nach 19 Uhr traf der Bus wieder in Trossingen ein und alle Teilnehmenden aus den drei Seniorenkreisen äußerten ihre Zufriedenheit über den erlebnisreichen Ausflug.