Senioren surfen digital

Im vergangenen Jahr hat der Seniorenrat Kressbronn erstmalig Tabletkurse für Einsteiger angeboten. Die Rückmeldungen waren so positiv und die Nachfrage so groß, dass die Kurse auch in diesem Jahr wieder angeboten wurden. Bis Mai wurden vier Kurse durchgeführt und es ist geplant, nach den Sommerferien weitere anzubieten, kündigt der Seniorenrat in einer Pressemitteilung an.

Das Angebot richtet sich an Teilnehmer, die noch keine oder wenig Erfahrung in der Nutzung von Tablets haben. Es beschränkt sich zunächst auf Geräte mit der Android Betriebssoftware, also keine iPads oder Google Tablets. Jeder Teilnehmer muss ein eigenes Tablet mitbringen. Aber auch wer noch kein Tablet hat, kann sich vor der Anschaffung beim Seniorenrat beraten lassen.

Ziel des Kurses ist es laut Vorschau, die Teilnehmer an vier Tagen zu je anderthalb Stunden mit den wichtigsten Themen vertraut zu machen. Dazu gehören vor allem das Schreiben und Versenden von E-Mails, die Nutzung des Internets mit den wichtigsten Suchfunktionen, Fotografieren und Versenden von Bildern, Installiern von Apps und vieles andere mehr. In lockerer und zwangloser Atmosphäre – pro Kurs sind maximal sechs Teilnehmer vorgesehen – wird das Erlernte geübt und kleinere Hausaufgaben zwischen den Unterrichtsstunden sollen das Erlernte verfestigen.

Die nächsten Kurse im Herbst werden rechtzeitig in der Zeitung und der Seepost bekanntgegeben, schließt die Vorschau.