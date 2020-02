Senioren-Staffeltag beim SV Horgen

Am Donnerstag, 13. Februar, findet der Staffeltag der Senioren des Fußballbezirks Schwarzwald im Sportheim des SV Horgen statt. Beginn ist um 19 Uhr.

Senioren-Staffelleiter Helmut Frommer (Rottweil-Zepfenhan) wird zunächst einen Rückblick auf das abgelaufene Spieljahr 2019 geben. Nach der Entlastung und der Neuwahl des Staffelleiters gilt das Hauptaugenmerk der Besprechung des Spielbetriebs 2020.

Bereits am 7. März steht die Ü40-Hallenmeisterschaft in der Kreissporthalle in Schramberg-Sulgen an. Der Ü40-Cup (Kleinfeldturnier) soll Ende Juni/Anfang Juli stattfinden (Termin und Ort müssen noch festgelegt werden).

Danach folgt die Auslosung der Ü32-Pokalrunde und die Festlegung der Rahmen-Spieltermine dazu. Damit die Termingestaltung und die Pokalauslosung Ü32 am Staffeltag stattfinden kann, sollte ein Vertreter jedes Vereines anwesend sein.