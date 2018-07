Senioren singen auf der künftigen Seebühne

Der jüngste Seniorennachmittag der Seniorengemeinschaft von Schwabsberg, Buch und Saverwang in der Gemeinde Rainau sollte nach der Planung vom vergangenen Frühjahr schon ganz auf der künftigen Seebühne des Treff- und Kulturzentrums am Bucher Stausee stattfinden. Wegen der noch andauernden restlichen Arbeiten musste man nach einem geführten Rundgang am See zum Kaffee und Kuchen zunächst ins bestehende Kioskgebäude ausweichen. Als dann die Handwerker Feierabend gemacht hatten, wagte sich die Seniorengruppe spontan zum fröhlichen Singen auf die Seebühne, auch zur Freude von zahlreichen anderen mitsingenden Stausee-Besuchern.