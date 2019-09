Senioren sind zu clever für Betrüger

Bad Schussenried/Riedlingen (sz) - Zwei Telefonbetrüger haben am Mittwoch in Bad Schussenried und in Riedlingen versucht, Senioren übers Ohr zu hauen. Sie kamen aber nicht zum Ziel, teilt die Polizei mit. Ein 83-Jähriger aus Bad Schussenried erhielt kurz vor 14 Uhr einen Anruf einer vermeintlichen Bekannten, die Geld für einen Wohnungskauf benötigen würde. Er kannte die Masche und beendete das Telefonat. Er verständigte die Polizei.

In Riedlingen gab sich ein Anrufer als Enkel einer 83-jährigen Frau aus. Sie wurde misstrauisch. Sie beendete ebenflals das Gespräch und informierte die Polizei, heißt es in dem Bericht.