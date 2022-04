Senioren nach Leichenschmaus in Aulendorf zeitweise verschwunden

Aulendorf (sz) - Zeitweise verschwunden waren laut Polizeibericht zwei demente Senioren im Alter von 83 und 67 Jahren am Mittwochmorgen im Raum Aulendorf. Die beiden waren zusammen mit einer Bekannten anlässlich einer Beerdigung zu Gast in einem Hotel im Stadtgebiet. Nach dem Leichenschmaus verabschiedeten sich beide auf ihr Zimmer, wurden dort aber am nächsten Morgen nicht vorgefunden. Nach einer Suche, in die auch die Polizei eingebunden war, wurden beide Herren an verschiedenen Straßenecken im Stadtgebiet gefunden. Beide waren der festen Meinung, die Nacht in ihren Hotelzimmern verbracht zu haben und konnten sich den Aufenthalt im Freien nicht erklären. Beide Herren waren glücklicherweise wohlauf.