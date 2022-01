Senioren können Führerschein zurückgeben und Naldo-Abo erhalten

Für ältere Menschen stellt der Verzicht auf das eigene Auto meist einen großen Einschnitt in ihrer persönlichen Mobilität dar, heißt es in einer Pressemitteilung. „Mit dem landesweiten Projekt ,Bus und Bahn statt Führerschein’, an dem auch wir uns als Naldo beteiligen, möchten wir diese Hemmschwelle senken und bieten bei dauerhafter Rückgabe des Führerscheins im Gegenzug ein Jahr lang ein kostenloses netzweit gültiges Senioren-Abo an“, sagte Naldo-Geschäftsführer Christoph Heneka. Finanziell werde das Projekt durch das Land und die Landkreise, die je 50 Prozent der Kosten übernehmen, getragen.

Im Verkehrsverbund Naldo wird das Projekt „Bus und Bahn statt Führerschein“ zusammen mit den vier Landkreisen Reutlingen, Tübingen, Sigmaringen und dem Zollernalbkreis umgesetzt. Seniorinnen und Senioren können unter folgenden Voraussetzungen ein kostenloses naldo-Senioren-Abo für ein Jahr erhalten: Sie sind 65 Jahre alt oder aber mindestens 60 Jahre alt und bereits in Rente oder Pension. Der Erstwohnsitz ist innerhalb des Kerngebiets des Naldo, also in einem der vier Landkreise Reutlingen, Tübingen, Sigmaringen oder dem Zollernalbkreis. Der Führerschein wird freiwillig zwischen 1. Dezember 2021 und 10. August 2022 an die Fahrerlaubnisbehörde zurückgegeben. Bei der Abgabe ist ein Altersnachweis und gegebenenfalls ein Rentennachweis zu erbringen, zudem sollte an ein Lichtbild für die Fahrkarte gedacht werden.

Nach zwölf Monaten läuft das Senioren-Abo automatisch aus und wird nicht verlängert. Auf Antrag kann es ohne Kostenerstattung weitergeführt werden. „Mit dem Naldo-Senioren-Abo können unsere älteren Fahrgäste ohne zeitliche Einschränkungen im gesamten naldo-Netz unterwegs sein. Dies sind ideale Voraussetzungen dafür, dass der dauerhafte Umstieg auf Bus und Bahn gelingen kann“, so Heneka.