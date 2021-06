Bad Wurzach (sz) - Einen Sonnenschirm, der im Außenbereich einer Gaststätte in der Mühltorstraße in Bad Wurzach stand, hat ein 66 Jahre alter Dieb in der Nacht zum Mittwoch gestohlen. Eine Polizeistreife entdeckte Täter und Schirm am Folgetag. Nach einer Konfrontation mit dem Diebstahl brachte der 66-Jährige den Schirm dem Eigentümer zurück. Gegen den Senior erfolgt nun eine Strafanzeige wegen Diebstahls.