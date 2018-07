Senat erwartet „komplikationslose WM“

Der Berliner Senat erwartet nach Angaben von Innensenator Ehrhart Körting (SPD) „komplikationslose Leichtathletik-Weltmeisterschaften“.

Es gebe weder Hinweise auf Anschläge, noch bestehe beim Leichtathletik-Publikum eine Gefahr durch gewaltbereite Hooligans wie beim Fußball, sagte Körting am Mittwoch. Gesundheitssenatorin Katrin Lompscher (Linke) fügte hinzu, die Schweinegrippe sei in Berlin „weiter nicht besorgniserregend“. Bisher gebe es in Berlin 282 nachgewiesene Infektionen. Krankenhäuser und Gesundheitsämter seien auf steigende Zahlen vorbereitet. Es gebe aber keinen Anlass für ein „Katastrophenszenario“ vor den Titelkämpfen (15. bis 23. August).

So seien die aktuellen Infektionszahlen in der Hauptstadt bei 3,4 Millionen Einwohnern „derzeit kaum der Rede wert“, sagte Senatorin Lompscher. Bisher seien außerdem ausnahmslos milde Verläufe der neuen Grippe beobachtet worden. Verärgert reagierte Lompscher auf einige Fälle, in denen Hotels Gäste mit Grippesymptomen nicht aufgenommen hätten. Dies sei „völlig überzogen“, sagte Lompscher.

Die Behörden rechnen zwar mit weiter steigenden Zahlen. Stefan Poloczek von der Senatsverwaltung sagte jedoch, diese Prognose beziehe sich nicht auf die Leichtathletik-WM. Diese Steigerung sei generell zu erwarten, da sich in jedem Sommer Hunderttausende von Touristen aus aller Welt in der Hauptstadt aufhalten.

Ähnlich gelassen und nach eigenen Angaben gut vorbereitet äußerte sich auch Innen- und Sportsenator Körting über die Sicherheitslage im Vorfeld der WM. Aus keinem Bereich, weder aus dem rechten und linken noch aus dem islamistischen Spektrum, gebe es verwertbare Hinweise auf Angriffe gegen das Sportereignis in Berlin.

Zum Marathonlauf am 22. August erwartet Körting rund eine Million Menschen zusätzlich an der Strecke nahe dem Berliner Regierungsviertel. Die Polizei setze im Schnitt täglich etwa 400 bis 500 Beamte zusätzlich zum Schutz der WM ein. Kritisch nahm Körting zur Kenntnis, dass ausgerechnet zur WM die Bundesministerien zu einem „Tag der Offenen Tür“ einladen und in der 2. Fußball-Bundesliga das Spiel Union Berlin - Hansa Rostock angesetzt ist. Zu diesem Duell, so Körting“ ironisch, würden sich in Berlin „stets besonders zartfühlende Fans treffen“.