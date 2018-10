Seminar für CED-Patienten

Biberach (sz) - Der Landesverband Baden-Württemberg der Deutschen Morbus Crohn/Colitis ulcerosa Vereinigung (DCCV) lädt mit den Sana- Kliniken Landkreis Biberach am Dienstag, 6. November, ab 18 Uhr zum Arzt-Patienten-Seminar mit dem Thema „Chronisch entzündliche Darmerkrankungen“ in die Biberacher Gigelberghalle ein.

Unter chronisch entzündlichen Darmerkrankungen (CED) versteht man permanent bestehende oder immer wiederkehrende entzündliche Erkrankungen des Darms. Die häufigsten Vertreter sind Morbus Crohn (Dünndarm) und Colitis ulcerosa (Dickdarm). Etwa fünf Prozent der Bevölkerung, das entspricht rund vier Millionen Erkrankten in Deutschland, leidet daran – und das für den Rest des Lebens. Dabei sind die Ursachen noch nicht vollständig erforscht. Man weiß aber, dass genetische Faktoren, die Zusammenset-zung der Darmflora und das Immunsystem eine Rolle spielen. Gleichzeitig sind die Beschwerden, die diese Krankheiten hervorrufen, unterschiedlich. Bei einigen Patienten machen sie sich erst durch schmerzhafte Komplikationen bemerkbar; meist gehen sie jedoch mit jahrelangen Bauchschmerzen, Durchfällen oder Blähungen einher. Symptome, die die Lebensqualität von CED-Patienten beeinträchtigen und oftmals zu einer Tabuisierung der Erkrankung führen. Das Arzt-Patienten-Seminar möchte daher zum Dialog einladen und eine Anlaufstelle für Betroffene, Angehörige sowie Interessierte bieten. Medizinische Experten wie auch Vertreter der regionalen Selbsthilfegruppen informieren an diesem Abend über die neusten Daten, aktuelle Entwicklungen und Therapieansätze im Bereich der CED und er-möglichen so einen Raum für Austausch. „Gleichzeitig möchten wir ein Bewusstsein für diese immer häufiger auftretende Erkrankungen schaffen und Betroffenen auch hier im Landkreis zeigen, dass sie nicht alleine sind“, sagt Professor Christian von Tirpitz, Chefarzt der Medizinischen Klinik im Biberacher Sana-Klinikum und Wissenschaftlicher Leiter der Veranstaltung.

An dem Abend stellen sich Selbsthilfegruppen vor. Ein Vortrag befast sich mit dem Zusammehang von Gelenkschmerzen und Darmerkrankungen. „Psychosomatische Aspekte – Ursache oder Folge von entzündlichen Darmerkrankungen“ sind ebenso Thema wie „Quo vadis CED? Was haben wir erreicht? Was sind die Ziele für die Zukunft?“