Selina Müller ist neue Leiterin der Tourist-Info

Weingarten (sz) - Selina Müller ist seit Januar die neue Leiterin der Tourist-Information am Münsterplatz. Dies teilt die Stadt Weingarten mit. Von 2017 bis 2020 hat Selina Müller an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Ravensburg BWL mit den Schwerpunkten Tourismus, Hotellerie und Freizeitwirtschaft studiert. Ihr Kooperationspartner war das Amt für Schule, Jugend und Sport der Stadt Ravensburg. Aufgewachsen in Winterstettendorf (Landkreis Biberach), war sie von klein auf als aktive Fußballerin im Sportverein sowie Musikantin im Musikverein tätig. Nach ihrem Studienabschluss im September 2020 arbeitete sie für das Ravensburger Sportamt, und zwar federführend bei der Weiterentwicklung des Sportentwicklungsplans. Anschließend war sie wissenschaftliche Projektmitarbeiterin im Brückenprogramm Touristik bei der Dualen Hochschule Ravensburg. Hierbei beschäftigte sie sich mit der „Entwicklung einer modellhaften Kunst- und Kulturförderung für Kommunen“. Der Projektpartner war die Kurstadt Bad Waldsee.

Neben der Faszination für den Tourismus geht Selina Müller noch einer zweiten Leidenschaft – dem Sport – nach. Als Fitness- und Personaltrainerin bringt sie ihre Kunden zum Schwitzen. Seit Jahresanfang ist sie nun die Nachfolgerin von Sabrina Laux (geborene Heiberger) als Leiterin der Tourist-Information in Weingarten.