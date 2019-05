Ostrach - Eine froschgrüne Bank an einem wolkenverhangenem Nachmittag – nichts Besonderes? Erst wenn Ostracher sich auf die sogenannten Mitfahrbänkle setzen zeigt sich: Es handelt sich um keine gewöhnliche Parkbank. Wer sich setzt, wird von Autofahrern mitgenommen. Einzige Voraussetzung dafür ist, dass sie auch anhalten.

Ein Halteschild neben der Mitfahrbank kennzeichnet den Haltepunkt. Wer zum Beispiel seinen Bus verpasst hat und kein Auto oder Fahrrad besitzt, kann auf diese Weise in die Innenstadt fahren. „Ich habe bis jetzt meistens positive Rückmeldungen bekomme“, sagt Stefany Wohlfahrt vom Verein Nachbarschaftshilfe Weithart. Die Vorsitzende hat sich vor einem Jahr für die Mitfahrbänkle in Ostrach eingesetzt.

Die Bänke stehen in den Ortsteilen Einhart, Habsthal, Levertsweiler, Magenbuch und Lausheim. Für den Rückweg ist eine an der Kirche St. Pankratius und auf dem Edeka-Parkplatz zu finden. Neben den Mitfahrbänklen in Ostrach, gibt es noch weitere in Sigmaringen und Bad Saulgau. „Die meistens sind immer sehr dankbar, wenn sie mitgenommen werden“, so Wohlfahrt. Ob das wirklich funktioniert? Die „Schwäbische Zeitung“ wagt den Selbstversuch und stoppt dafür die Zeit.

13.30 Uhr: Regen liegt in der Luft. Hoffentlich dauert es nicht allzu lang mitgenommen zu werden. Von links und rechts fahren Autos an der Mitfahrbank vorbei. Viele winken freundlich – fahren aber weiter.

Acht Minuten später: Doch bevor die ersten Regentropfen fallen, hält acht Minuten später ein weißer Kleinwagen. Die Fahrerin kurbelt die Scheibe runter und lächelt. „Wohin wollen sie?“, fragt sie, stellt sich als Corinna Korn vor und lädt zur Mitfahrt ein. Auf dem Weg zum Supermarkt in die Ortsmitte erzählt die Ostracherin, dass Nachbarn oft auf ihrem Beifahrersitz platznehmen. Viele von ihnen sind Senioren, aber auch Jugendliche ohne Führerschein. „Ich denke schon, dass sich das Prinzip der Mitfahrbänkle bei den meisten rumgesprochen hat“, so Korn.

Ankunft um 13.45 Uhr: Nach drei Kilometern öffnete Corinna Korn die Wagentür wieder auf dem Ededka-Parkplatz und fährt dann weiter, um im Kernort etwas zu erledigen. „Das hat ja gut gepasst“, sage ich und bedanke mich.

Die Vereinsvorsitzende Stefany Wohlfahrt plant, noch weitere Bänke in Ostrach aufzustellen. Mittlerweile gibt es Aufkleber für Autos, die erkennen lassen, ob ein Fahrer seine Nachbarn generell mitnimmt. „Jeder der Interesse hat, kann ja mal versuchen sich auf solch eine Bank zu setzen“, so Wohlfahrt. Das Fazit des Selbsttests: Mehr als eine einfache Bank – und vor allem bequemer.