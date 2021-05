Selbsthilfegruppe für multisystemische Erkrankungen beginnt

Im Bodenseekreis soll es künftig eine Selbsthilfegruppe für multisystemische und Umwelterkrankungen wie der neuroimmunologischen Erkrankung Myalgische Enzephalomyelitis (ME) beziehungsweise dem Chronischen Fatigue-Syndrom (CFS) geben. Betroffene und ihre Angehörigen können hier per Videokonferenz Wissen und Erfahrungen austauschen, wie das Landratsamt Bodenseekreis mitteilt.

Betroffene leiden meist an einer schweren körperlichen und geistigen Erschöpfung, teilweise unter ausgeprägten Schmerzen und massiven Schlafstörungen. Wegen der ähnlichen Beschwerden ist die neue Selbsthilfegruppe auch offen für Menschen mit multipler Chemikalien-Sensitivität, Elektrohypersensibilität, Sick-Building-Syndrom, Fibromyalgiesyndrom, toxischer Enzephalopathie, Polyneuropathie sowie Post-Covid Erkrankungen. Wer Interesse am neuen Angebot hat, kann sich an me-cfs-allianz@gmx.info wenden.