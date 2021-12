Selbstbewusst im öffentlichen Raum

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Und dann war man doch nicht darauf vorbereitet. Darauf, dass die Situation eskaliert. Und wie reagiert man dann? 40 Dritt- und Viertklässler der Grundschule Aitrach haben genau das trainiert. Wie reagiert man auf verbale oder körperliche Angriffe? Noch besser: Wie erkennt man solch eine Situation, die eskalieren könnte, bereits im Vorfeld und was kann man dann tun, um da wieder raus zu kommen? Gemeinsam mit einem erfahrenen Trainer trafen sie sich an fünf Wochenenden und spielten verschiedene solcher Situationen nach. Dabei wurden ihnen verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt, zu reagieren. Sei die andere Person einem bereits zu nahe gekommen, so sei beispielsweise die folgende Bewegung eine gute Option: die Arme mit den offenen Handflächen nach vorne strecken und so der Person ein deutliches „Stopp!“ signalisieren.

Durch verschiedene Rollenspiele und Verhaltens- und Selbstverteidigungsübungen wurde den Kindern ein „Methoden-Schatz“ für kritische Situationen zusammengestellt. Ein Schüler berichtet ganz stolz: „Das Training machte sehr viel Spaß, wir lernten coole Methoden wie den „Hammerschlag“ oder den „Kick“ kennen.“

Auch der Schulweg war ein Thema der Kursreihe. Wie verhalte ich mich Fremden gegenüber, die mich ansprechen? Wann breche ich das Gespräch ab und gehe einfach weiter? Und was ist wichtig, wenn ich die Person später einmal beschreiben soll? Welche Merkmale sollte ich mir dafür einprägen, worauf achten?

Es sind Situationen, in die die Kinder hoffentlich nie kommen werden. Falls es doch soweit kommen sollte, so haben sie nun einiges mit auf den Weg bekommen, um selbstsicher handeln zu können. Und auch in vielen anderen Situationen wird ihnen das Gelernte nützlich sein. Denn der öffentliche Raum ist auch der ihre. Darin wollen sie sich selbstsicher und selbstbewusst bewegen und am öffentlichen Leben teilhaben. Nach diesem Kurs dürfte ihnen das etwas einfacher fallen.

Die Veranstaltung wurde gefördert durch das Bundesprogramm „Demokratie leben!“.