Der Rettungshubschrauber ist am Montagmorgen in Riedlingen im Einsatz gewesen. Laut Polizeiangaben war gegen 8.30 Uhr ein Arbeiter in der Tiefgarage in der Gammertinger Straße mehrere Meter in einen Schach gestürzt. Der Mann wurde dabei schwer verletzt.

Der Lüftungsschacht bei der Tiefgarage sollte am Montag von zwei Männern gereinigt werden. Bei den Arbeiten stürzte einer der beiden zirka acht Meter in den Lüftungsschacht. Die Bergung des Verunglückten habe sich etwas schwierig gestaltet, so der Pressesprecher der Polizei.