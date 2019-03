Selbst Donald Trump zieht’s nach Ettenkirch

Die Galleyengeister haben zum Bürgerball gerufen – und das närrische Ettenkircher Volk ist ihrem Ruf in die Don-Bosco-Grundschule in großer Zahl gefolgt. Vom Wunsch der Kirchenchörler, noch einmal die erste Schulklasse besuchen zu dürfen, über „welt- und lokalpolitisches Allerlei“ mit Hubert Schraff bis hin zum Auftritt von Wolfgang Rieger und Achim Baumeister als „Hannes und der Bürgermeister“ war ein Programm geboten, das einfach Spaß machte und „oifach schee“ war.

In den Kreis der Träger des „Allmachtsbachelordens“ wurde als 27. Mitglied Ellen Rist aufgenommen. Wie Zunftmeister Christoph Lang verkündete, hatte die Narrenjury sie für „würdig befunden“, denn sie hatte im vergangenen Jahr den größten Vogel abgeschossen. Es ist immer wieder spannend, wie die Ausspäher der Galleyengeister über das Jahr hinweg an die entsprechenden Geschichten gelangen. Im vergangenen Jahr sei einiges zusammengekommen, erzählte der Zunftmeister. So berichtete er unter anderem von einer Ettenkircherin, deren E-Mail an ihren Mann mit den Worten „Hallo Schnuckiputzi“ beim Zahnarzt gelandet war oder vom Saugroboter, den die Hausfrau abends angestellt hatte, um am nächsten Morgen ein sauberes Wohnzimmer zu haben. Stattdessen verteilte der Roboter jenes Häufchen, das die Katze hinterlassen hatte, „fein säuberlich“ im ganzen Zimmer. Ellen Rist erhielt den Orden nun, weil sie nach der 30er-Feier ihres Sohnes in der Scheune in Ellenweiler am nächsten Morgen das vermeintlich im Behälter befindliche restliche Grillfleisch im Auto mit nach Hause nehmen wollte. Tatsächlich war nur noch Sud im Behälter, der sich dann während der Fahrt auf dem Beifahrersitz schön verteilte. Ellen Rist wurde nicht nur verpflichtet, eine Einstandsrunde für ihre Vorgänger auszugeben, sondern muss fortan in der Fasnet den Orden jederzeit tragen, ansonsten werden drakonische Strafen verhängt.

Genauso lustig und stimmungsvoll ging der Abend weiter, den die Galleyengeister mit ihrem Einspringen samt Haarzerzausen eingeleitet und das Partyduo Bengel musikalisch mit einer Tanzrunde eröffnet hatten. Natürlich durfte einer der Gallionsfiguren der Ettenkircher Fasnet nicht fehlen: Hubert Schraff berichtete als König Richard Löwenherz über welt- und lokalpolitisches Allerlei – natürlich mit Anekdoten über Präsident Trump, den Brexit und Angela Merkels scheibchenweisen Rückzug aus der Politik. Donald Trump war an diesem Abend übrigens höchstpersönlich zu Gast in Ettenkirch. Hat er etwa deswegen das Treffen mit dem nordkoreanischen Präsidenten Kim Jong-un um einen Tag verkürzt, um mit der Airforce One einzufliegen? Der Kirchengemeinderat Kehlen bot eine ganz besondere Tanzeinlage als Überraschung: Im Gefolge von Trump präsentierten die Mitglieder ein Stück „American Way of Life“. Dabei durften Charlie Chaplin, Marylin Monroe, Michael Jackson und natürlich Elvis Presley nicht fehlen. Patrick Brugger und seine Kirchenchormitglieder versetzten sich und auch das Publikum in die Zeit als Erstklässler zurück.

Und dann war da noch der Auftritt von Wolfgang Rieger und Achim Baumeister alias „Hannes und der Bürgermeister“. Dem Hannes gelang es in diesem Sketch, den wegen der Vorbereitungen zur 900-Jahr-Feier im Stress befindlichen Bürgermeister mit „Ohmmm“, Salami und Schnaps auf Gleichgültigkeit herunterzubremsen. „Kilchberg-ahoi“ hieß es anschließend bei Musik und Tanz bis spät in die Nacht hinein.