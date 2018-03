Mit Kindern zu nähen macht ihr „brutal viel Spaß“. Doch nicht nur mit ihnen. Auch Anfängerinnen unter Erwachsenen sind bei ihr richtig. Wobei ihr der Trend in die Karten spielt: Nähen ist derzeit „in“. Für Yvonne Schäfler in Betznau ist es das schon lange. Die Oma hat ihr die Leidenschaft dazu in die Wiege gelegt – und das Können vererbt. Obwohl die Mutter von zwei Kindern keine gelernte Schneiderin ist. Was ihre Probanden noch nie gestört hat. Ihre Kurse erfreuen sich sehen sich wachsender Nachfrage.

Seit etwa einem Jahr bietet Yvonne Schäfler in ihrem Haus in Betznau Nähkurse an. Im Keller hat ihr Mann ihr eine Nähstube eingerichtet, mit Tischen, Stühlen Stoffresten, Kreiertem und Nähmaschinen für die, die nicht mit den eigenen samt Stoffen und Scheren – den üblichen Nähutensilien halt - zu den Kursen kommen. Um anschließend das fertige, selbstgenähte Teil stolz der Mama, dem Papa oder der Oma mit nach Hause zu nehmen. Die Kinder sollten ab acht Jahre alt sein, wobei Yvonne Schäfler auch Kindergeburtstags-Nähkurse gibt, zu denen das Geburtstagskind bis zu fünf Freundinnen mitbringen kann – als Alternative zum Kino-Besuch. Auch Kurs-Gutscheine sind möglich.

Die Themen gehen nicht aus. Yvonne Schäfler ist bemüht, kindgerechte Vorlagen und Schnitte zu finden, um diese dann mit den Kindern zu nähen. Sie hat Fachliteratur gelesen und einfach viel ausprobiert. Daneben bringen die Kinder Ideen mit, die – wenn möglich – in der Nähstube umgesetzt werden. Herausgekommen sind zuletzt Strandmatten, Leseherz-Kissen, Pullis und Taschen, wobei der Vielfalt keine Grenzen gesetzt sind.

Derzeit nähen vier (Anfängerinnen-)Frauen in der Gruppe Kapuzenpullis für ihre Kinder, Schals und Mützen. Für Frauen, die Lust haben, etwas Kreatives auf der Nähmaschine zu werkeln, gibt es den offenen Nähtreff.

Ein Kindernähkurs steht jetzt vor Ostern hoch im Kurs, bei dem Stoffhasen und/oder Hasenohrentäschchen entstehen sollen, als kleine Geschenke. Das Angebot, gerne Ideen mitzubringen, gilt übrigens für alle Zielgruppen. Die nicht nur aus Kressbronn, sondern bis aus Oberteuringen und Lindau kommen. Auch solche im Teenie-Alter ab etwa 13 Jahren.