SEK rückt wegen Randalierer aus.

Zeugen haben am Dienstagmorgen der Polizei gemeldet, dass ein Mann in der Pfalzstraße Steine aus dem Fenster eines dortigen Hauses auf die Straße geworfen hat. Der polizeibekannte 24-Jährige war bereits in der Nacht aufgefallen, als er mitunter schreienderweise auf der Straße unterwegs war.

Beim Eintreffen der Polizei hatte sich der Mann bereits beruhigt und in seine Wohnung begeben, so dass kein weiteres Einschreiten notwendig war. Gegen 7 Uhr war die Polizei erneut verständigt worden. Um weitere Störungen zu verhindern, musste der als gewaltbereit bekannte Mann in Gewahrsam genommen werden. Hierzu waren neben zahlreichen Streifenbesatzungen des Polizeipräsidiums Aalen auch Kräfte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) Baden-Württemberg im Einsatz. Der 24-Jährige wurde letztlich durch die Spezialkräfte in seiner Wohnung in Gewahrsam genommen und zu einem Arzt gebracht.