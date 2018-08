Seit Jahren durch Liebe und Geduld vereint

Isny (ws) - Die ganze vergangene Woche wurde in der Wohngruppe St. Georg im Seniorenheim St. Elisabeth das 60 jährige Ehejubiläum von Hubert und Hildegart Perner „nachgefeiert.“ An einem Tag war es ein kurzer Dankgottesdienst in der neuen St.-Ursula-Kapelle, an andern Tagen war es Kaffee und Kuchen, oder ein Gläschen Sekt, oder die altbekannten Volkslieder die die Hausgemeinde für das Jubelpaar gesungen hat.

Hubert Perner lebt seit einigen Jahren im Heim und seine Ehefrau besucht ihn an jedem Nachmittag. „Wenn ich seine Hand halten kann, bedeutet das für uns beide immer noch ein Stück gelebter Ehe und Liebe. Mit Geduld und Liebe ist auch das Schwere zu ertragen“, ist die Ehefrau überzeugt. Sibylle Lenz besuchte das Diamantenen Ehepaar an seinem Ehrentag und überbrachte die Glückwünsche von Bürgermeister Rainer Magenreuter und eine Urkunde des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann.

Hildegart, geborene Wolf, ist gebürtige Isnyerin und hat nach der Schule Verkäuferin in der Milchbranche gelernt. Als 22-Jährige zog sie nach Korntal, weil dort eine für sie geeignete Stelle in der landwirtschaftlichen Genossenschaft ausgeschrieben war. Und, wie die Liebe junge Menschen zusammenführt, wohnte Hildegart Wolf zufällig im selben Haus wie Hubert Perner, ihr späterer Freund und Bräutigam. Am 8. August 1958 haben sie kirchlich und standesamtlich geheiratet.

Hubert lernte Orthopädieschuhmacher in der großen schwäbischen Schuhfabrik Salamander in Kornwestheim. Als zwei Kinder zu versorgen wahren, kaufte Hubert Perner einen Mercedes und bot Taxidienste an, damit er nebenher viel zuhause sein und die Ehefrau „beim Daimler“ weiterarbeiten konnte. Zu Beginn der Rentenzeit ging‘s 1994 umgehend in ihre alte, ersehnte Allgäuer Heimat zurück, wo die beiden seitdem den Ruhestand genießen.