Seit 40 Jahren „ein stabiler Anker“ im Betrieb

Die Erwin Halder KG aus Bronnen hat am vergangenen Freitag im Dornweiler Hof in Illertissen-Dornweiler ihre Jubilare mit 10-, 25- und 40-jähriger Betriebszugehörigkeit gefeiert.

Geschäftsführer Stefan Halder hob dabei in seiner Begrüßung zu dem feierlichen Anlass unter den Jubilaren vor allem Martina Miller hervor, die bereits seit 40 Jahren in dem Unternehmen tätig ist. „Sie waren die erste weibliche Auszubildende bei Halder im gewerblichen Bereich. Nach Abschluss der Lehre gab es erst mal einen mündlichen Arbeitsvertrag. Das ist heute auch undenkbar“, erinnerte er. In den Folgejahren habe sie ihr Arbeitsverhältnis den jeweiligen familiären und betrieblichen Anforderungen angepasst und sei heute in der Logistik aktiv.

Der Geschäftsführer betonte: „Sie sind seit 40 Jahren ein stabiler Anker in der Belegschaft und darüber hinaus engagieren sie sich auch seit 40 Jahren für diese. Erst in der Jugend-und Auszubildendenvertretung und dann nahtlos im Betriebsrat.“

Mit Urkunde und Präsent wurden an dem Abend außerdem geehrt: Daniel Krug (10), Ingrid Egle (10), Christoph Braig (10), Katrin Scheffold (10), Martin Halder (25), Kerstin Lengenfelder (25), Elisabeth Ebert (10), Barbara Grabinska (10) und Dieter Hummel (25).